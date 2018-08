Paljonko tienaa sirkkatuottaja, ja voiko hyönteisfarmi saada maataloustukea? "Kun tuotanto tehostuu, hinnat muuttuvat kuluttajaystävällisemmiksi"

Hyönteistuotanto kasvaa Suomessa kovaa vauhtia. Sekä kuluttajien kiinnostus että tuottajien määrä ja tuotantokapasiteetti ovat kasvussa.

Hyönteisruoan ympärillä kuhisee. Euroopan hyönteismyönteisimmät kuluttajat asuvat Suomessa, ja uusia hyönteistuotteita tulee markkinoille kovaa kyytiä.

Hyönteisruoka kiinnostaa markkinoilla niin paljon, että tällä hetkellä Suomen hyönteisraaka-aineen tuotanto ei riitä vastamaan teollisuuden kysyntään. Suomalainen teollisuus ostaa raaka-ainetta muun muassa hyönteistuotannon edelläkävijämaista Belgiasta ja Hollannista. Monia kiinnostaakin hyönteistuotannon aloittaminen Suomessa.

Miten paljon sirkantuottajalle jää käteen yhdestä sirkasta, hyönteismaataloutta edistävän palveluyritys Finsect Oy:n perustaja Lauri Jyllilä?

– Yhdelle sirkalle ei voi laskea tarkkaa hintaa, sillä sirkkoja on erikokoisia. Sirkat ostetaan kiloina tuottajilta kokonaisina ja pakastettuina. Finsectin tuottajayhteisössä on mukana 20 hyönteistuottajaa, joille maksetaan raakapakasteesta noin 25–30 euroa kilolta. Isoimmilla testitiloillamme päästään jo ykkösellä alkaviin hintoihin.

Millaisia ovat kuluttajahinnat?

– Tällä hetkellä raakapakastekilon kuluttajahinta 50–60 eurossa. Kuluttajahinnat riippuvat siitä, millaiseksi tuotteeksi raaka-aines on jatkojalostettu. Kuivatuista sirkoista tehty jauho on kalliimpaa kuin pakastetut kokonaiset sirkat. Suomalaisen sirkkajauhon kuluttajahinta pyörii 200–300 euron välillä kilolta. Hollannin ja Belgian sirkkajauhon kuluttajahinta on noin 250 euroa kilolta. Teollisuuden toimituksissa hinta on tietysti halvempi.

– Kun tuotanto tehostuu, hinnat muuttuvat kuluttajaystävällisemmiksi. Tuotteiden hinnat täytyy saada sellaiselle tasolle, että kuluttajat haluavat niitä ostaa.

Saako hyönteistuotantoon maataloustukia, maa- ja metsätalousministeriön neuvotteleva virkamies Piia Lehmusvuori?

– Maataloustukia ei myönnetä hyönteistuotannolle, tosin mehiläistuotantoon on mahdollista saada tukea. Hyönteistuotanto on alana uusi, eikä maataloustukien myöntäminen tälle tuotannolle ole mahdollista tämän hetken säädösten perusteella. EU-tuet perustuvat peltoalaan tai tuotantomääriin. EU on säätänyt listan siitä, mihin tuet voidaan kohdentaa, ja hyönteisiä ei listalta löydy.