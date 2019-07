Pakollisella ruotsilla on pitkä historia ylioppilaskokeissa – Henriksson: "Kouluja käydään, että opitaan jotain. Silloin kaikki ei voi olla vapaaehtoista"

Mikä näitä päättäjiä oikein vaivaa? Ruotsin pakollisuuden palauttaminen ylioppilaskirjoituksiin vie asioita ihan väärään suuntaan. Maahanmuuton lisääntyessä Suomeenkin on tullut yhä enemmän muiden kielten puhujia (kokonaismäärä on jo ylittänyt ruotsinkielisten määrän) ja vanha kahden tasavertaisen kansalliskielen malli on jäänyt ajastaan jälkeen. Nyt olisi aika siirtyä pohjoismaisen käytännön mukaiseen pääkielimalliin. Suomesta tulisi Suomen pääkieli, jolla yhteiskunta toimii ja jota kaikkien tulisi osata. Ruotsista tehtäisiin EU:n tiukimpien säädösten mukainen vähemmistökieli. Tästä hyötyisivät kaikki osapuolet.

Suomenkieliset pääsisivät eroon pakkoruotsin ikeestä ja voisivat valita vapaammin opiskelemansa kielet. Samalla Suomen kielivaranto monipuolistuisi kuin itsestään. Suunnitteilla oleva kolmen pakollisen kielen malli on aivan liian raskas useimmille nuorille, kun on opiskeltava niin paljon muitakin (tärkeämpiä) taitoja.

Siirtyminen pääkielimalliin ei toisi suurempia muutoksia valtaosalle ruotsinkielisistä. Useimmat heistä ovat jo opetelleet suomen kielen, koska ovat ymmärtäneet ettei Suomessa voi toimia täysivaltaisesti osaamatta suomea, tai ovat perheistä, joissa toinen vanhemmista on suomenkielinen (nämäkin rekisteröidään ruotsinkielisiksi).

Ruotsin ollessa vähemmistökieli, ruotsinkieliset palvelut järjestettäisiin todellisen tarpeen mukaisesti ja vain niillä alueilla, joissa asuu merkittäviä määriä ruotsinkielistä väestöä (ei koko maassa). Tämä tapahtuisi pääasiassa ruotsinkielisten itsensä järjestämänä sekä niiden suomenkielisten toimesta, jotka ovat muutoin (vapaaehtoisesti) hankkineet riittävän kielitaidon. Suomenkielisten pakko-opetus ei ole tuottanut riittävää kielitaitoa, minkä ruotsinkieliset ovat itsekin todenneet. Tarvittaessa virkailijat voisivat turvautua myös nopeasti kehittyviin tulkkauspalveluihin.

Häviäjä tässä uudistuksessa olisi lähinnä RKP:n änkyräsiipi, joka ei halua sopeutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja elää vielä Ruotsin suuruudenajan tunnelmissa. Tämä joukko on pieni, mutta on ulottanut lonkeronsa kaikkialle yhteiskuntaan ja onnistunut tähän asti vesittämään kaikki järkevät kielipoliittiset aloitteet.

Nykyistä järjestelmää ei voi pitää kovin demokraattisena yhteiskunnassa, jossa valtaosa kansalaisista kannattaa vapaehtoisuutta ruotsin kielen opiskelussa ja todellisen tarpeen mukaan mitoitettuja palveluja ruotsinkieliselle vähemmistölle, ei koko väestön kouluttamista (reserviin) ruotsinkielisten palvelijoiksi.