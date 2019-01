Pakohuoneista pitää päästä tulipalolta pakoon – Sisäministeriö haluaa kartoittaa suomalaisten pakohuonepelien turvallisuutta

Pakohuonepelit ovat kasvattaneet suosiotaan myös Suomessa. Sisäministeriö haluaa kartoittaa nyt niiden poistumisturvallisuuden.

Tammikuun alussa viisi ihmistä kuoli pakohuoneessa tapahtuneen tulipalon vuoksi Puolassa.

Suomen sisäministeriö on nyt pyytänyt pelastuslaitoksia kartoittamaan yhdessä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) sekä toiminnanharjoittajien kanssa, miten poistuminen suomalaisissa pakohuoneissa on turvattu.

Pakohuoneet ovat fyysisiä seikkailupelejä, joissa huoneeseen suljettujen ihmisten pitää vihjeiden ja yhteistyön avulla päästä 60 minuutissa ulos huoneesta. Suomessa on arviolta noin sata pakohuonetta useissa eri kaupungeissa ympäri maata.

Pelastuslaitoksien tehtävänä on valvoa, että toiminnanharjoittaja on varautunut hätätilanteisiin, poistumisreitit ovat kulkukelpoisia ja kulkureittien opastus on riittävä.

Pakohuonepelit ovat myös kuluttajapalvelua, jonka turvallisuutta Tukes valvoo.

– Suomessa ei ole syytä huoleen pakohuoneiden turvallisuudesta. Koska liiketoimintamalli on kohtuullisen uusi, pelastuslaitokset varmistavat nyt yhteistyössä Tukesin kanssa, että poistumisturvallisuuteen ei ole jäänyt harmaita alueita, erityisasiantuntija Jarkko Häyrinen kertoo ministeriön tiedotteessa.

Kartoituksen tulokset julkaistaan helmikuun puolivälissä.