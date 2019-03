Päivitys hukkasi Areenan sisältöjä – muun muassa Halla-ahon vaalitentti hävisi hetkellisesti

Tämä oli kyllä erikoinen "sattuma". Jos sinne ohjelmistovirhe iskee vaikkapas päivityksen vuoksi, niin se on todennäköistä, että se iskee kaikkiin videoihin tai suurimpaan osaan. Mutta että osuikin ongelma sen puheenjohtajan videoon joka on ajamassa Yle-veroa alas ja koko Yleä maksukortin taakse ja samainen puheenjohtaja on puolueensa kanssa rakettimaisessa nousussa, niin juuri hänen kohdalle osuu tämä tekninen häiriö. Voittaahan ne jotkut lotossakin, mutta tuon sattuman todennäköisyys on vieläkin pienempi. Kyllä on eliitti nyt aivan paniikissa perussuomalaisten suhteen ja sekös minua ilahduttaa. Minusta tulee kahden viikon kuluttua perussuomalaisten äänestäjä ensimmäistä kertaa elämässäni. Ajattelin lähettää eliitille "terveiset" demokratiaa apuna käyttäen.