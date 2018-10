Päivi Räsänen vaatinut Suomen juutalaisten turvallisuuden takaamista – "Terrori-isku on äärimmäinen uhka, jota vastaan seurakunta joutuu varautumaan"

Ainakin 11 henkilöä kuoli synagogaan tehdyssä iskussa Yhdysvalloissa lauantaina.

Juutalaisen yhteisön turvallisuus on herättänyt huolta myös Suomessa. Kansanedustaja, ex-sisäministeri Päivi Räsänen (kd.) jätti elokuussa hallitukselle kirjallisen kysymyksen siitä, miten hallitus takaa Helsingin juutalaisen seurakunnan, koulun ja päiväkodin turvallisuuden.

Pittsburghissa Yhdysvalloissa sijaitsevaan synagogaan lauantaina kohdistetussa aseiskussa kuoli 11 henkilöä ja kuusi haavoittui. Haavoittuneista neljä oli poliiseja. Synagogassa oli meneillään vauvan nimenantojuhlat, kun hyökkääjä iski.

Räsäsen mukaan Helsingin juutalainen seurakunta elää jatkuvien uhkausten keskellä ja sen turvallisuuskulut ovat korkeat. Seurakuntakeskuksen yhteydessä olevat päiväkoti ja koulu toimivat turvaovien takana.

Räsäsen mukaan seurakunnan jäsenmaksuista yli puolet kuluu turvatoimiin.

– Terrori-isku on äärimmäinen uhka, jota vastaan seurakunta joutuu varautumaan. Hallituksen on suhtauduttava vakavasti turvallisuutta uhkaaviin tekijöihin. Tätä taustaa vasten on erikoista, että Suomi on ainoa Pohjoismaa, joka ei säännöllisesti tue juutalaista seurakuntaa taloudellisesti sen poikkeuksellisen suurten turvallisuuskulujen kattamisessa, Räsänen totesi elokuussa.

Kansanedustaja Päivi Räsänen on vaatinut lisäsatsauksia Suomen juutalaisyhteisön turvallisuuden takaamiseksi.

Räsäsen mukaan hänen ministeriaikanaan juutalaisen yhteisön turvallisuus otettiin vakavasti.

– Vuonna 2015 toimiessani sisäministerinä sekä uskontoasioista vastaavana ministerinä opetusministeriössä, hallitus myönsi esityksestäni lisätalousarvioissa 100 000 euron määrärahan Helsingin juutalaisen seurakunnan synagogan ja seurakuntakeskuksen turvallisuuden parantamiseen.

Juutalaisen seurakunnan turvallisuustilanteen parantamiseksi on myös vireillä vetoomus.

Suomessa toimii juutalainen seurakunta Helsingin lisäksi Turussa.