Painostusta pakolaisleiristä ja syrjäytetty virkamies? – tiivistimme Pekka Haavistoa ravistelevan kohun tärkeimmät käänteet

Ulkoministeri Pekka Haavistoa kohtaan esitetään painavia syytöksiä: Haavisto olisi painostanut ulkoministeriön virkamiestä al-Holin suomalaisten noutamiseksi ilman poliittista päätöstä ja syrjäyttänyt asiasta kieltäytyneen virkamiehen. Ilta-Sanomien uutisoinnista käynnistyneen vyyhdin aikana ministerin omat sekä hänen ja virkamiehistön puheet ovat näyttäytyneet ristiriitaisina.

Hallituskriisin sekä pääministerin ja hallituksen eron jalkoihin jäänyt sotku ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toiminnasta al-Holin pakolaisleirin tapauksessa olisi noussut minä hyvänsä muuna ajankohtana politiikan ykkösaiheeksi.

Haavistoa kohtaan osoitetut syytökset ovat painavia.

Kiistan keskiössä on kaksi tärkeää kysymystä.

Onko Haavisto painostanut ulkoministeriön konsulipäällikköä hakemaan syyrialaiselta al-Holin pakolaisleiriltä suomalaislapsia ilman, että toimista olisi minkäänlaista poliittista päätöstä?

Entä onko Haavisto väitetyn painostamisen jälkeen syrjäyttänyt konsulipäällikön tehtävästään, koska tämä ei olisi suostunut Haaviston vaatimukseen?

Kokosimme tiedot, joita tapauksesta tällä hetkellä tiedetään.

1. Ulkoministeriö on järjestellyt suomalaisten tuomista al-Holista

Ulkoministeri Pekka Haavisto painottaa, ettei suomalaislasten ja -naisten tuomisesta al-Holin pakolaisleiriltä ole tehty varsinaista poliittista päätöstä.

Ministeriössä on kuitenkin tehty useita toimia, joilla suomalaisten kotiuttamista on edistetty.

Kurdiviranomaisten kanssa on käyty keskusteluja siitä, millä ehdoin suomalaisia voidaan leiriltä vapauttaa. Kurdiviranomaiset ovat kieltäneet sen, että leiriltä haettaisiin ainoastaan lapsia, jos näiden vanhempi on myös leirillä.

Helsingin Sanomien mukaan al-Holin suomalaisille on alettu valmistelemaan matkustusasiakirjoja. HS kertoo myös, että ulkoministeriö on lähettänyt syksyllä kaksi virkamiestä Irakin Erbiliin valmistautumaan mahdollisten al-Holista saapuvien suomalaisten tuloon.

Ulkoministeriössä on käynnistetty Ilta-Sanomien kertomien tietojen perusteella "operaatio Korpi". Lehden mukaan kyse on ulkoministeriön valmistelemasta käytännön suunnitelmasta suomalaisten noutamisesta.

2. Haavistolla ja virkamiehellä poikkeavat väitteet

Haavisto on Ilta-Sanomien mukaan painostanut ulkoministeriön konsulipäällikkö Pasi Tuomista aloittamaan suomalaisten kotiuttamisen konsulikyydillä omissa nimissään eli ilman ministerin tai hallituksen poliittista päätöstä.

Tuominen syrjäytettiin tehtävästään IS:n mukaan sen jälkeen, kun hän ei olisi suostunut Haaviston vaatimukseen.

Maanantaina tiedotustilaisuuden pitänyt Haavisto kiisti väitteet ja sanoi, että Tuominen jatkaa yhä entisessä tehtävässään.

– Ei pidä paikkaansa, Haavisto sanoi.

Maanantaina Tuomisen alainen, konsulipalveluiden maahantuloprosessien prosessinomistaja Katja-Marika Puittinen sanoi, että Tuominen todella on siirretty muihin tehtäviin.

– Siirto pitää paikkansa, mutta syistä ja taustoista tietää vain ministeri itse, Puittinen sanoi Ylelle.

Siirrolle ei ole Puittisen mukaan saatu perusteluja Haavistolta. Hänen mukaansa ministeriössä vallitsee "pieni pelon ilmapiiri".

Ulkoministeriön ilmapiirin on tiedetty olevan tulehtunut jo pidemmän aikaa.

3. Haaviston puheissa on ristiriitoja

Tänään keskiviikkona IS julkaisi jutun ulkoministeriön sähköposteista, joiden perusteella Haaviston puheet vaikuttavat keskenään ristiriitaisilta.

Haaviston erityisavustajan sähköpostissa ministeriön virkamiehistölle nimetään lähtökohdaksi se, että "lapset al-Holin leiriltä saadaan turvaan kohtuullisen ajan kuluessa ja tarvittaessa nopeasti, jos turvallisuusriskit alueella kasvavat.”

Haavisto itse kommentoi maanantaina ja tiistaina, että suunnitelmaa lasten hakemisesta ei ole olemassa.

– Meillä on valmistauduttu erilaisiin vaihtoehtoihin. Siitä että leiri purkautuu, myös siitä, että yksittäisiä perheitä eri reittejä pääsee pois, ja meillä on viranomaisyhteistyö valmiina tätä varten, Haavisto sanoi Ilta-Sanomille.

Pelkkä lasten hakeminen ei Haaviston mukaan ole mahdollista, koska kurdihallinto on kieltäytynyt luovuttamasta leiriltä lapsia ilman näiden vanhempia.

Lehden niin ikään haltuunsa saamissa, painostetuksi väitetyn Pasi Tuomisen sähköposteissa Tuominen kirjoittaa, että al-Holin leirin suomalaisten auttamiseen tarvitaan poliittinen päätös.

"Näen nyt ongelmaksi, että ministerin kanslia vyöryttää tämän hoidettavaksi konsulipalvelulain mukaisesti ja lähtökohtaisesti niin, että avustamme vain lapsia. Tällaisen päätöksen tekeminen virkamiestyönä on sellainen päätös, että sen tekijän on syytä varautua siihen, että hän saa päätöksestään vankeustuomion, josta tulee sen verran pitkä, ettei sitä voi ehdollisena suorittaa."

3. Ulkoasiainvaliokunnan enemmistö tyytyi Haaviston selvityksiin

Ulkoasiainvaliokunta kuuli Haavistoa tiistaina suomalaisten palauttamissuunnitelmasta.

Valiokunta äänesti asiasta, ja enemmistö eli kymmenen valiokunnan jäsentä oli sitä mieltä, että Haaviston selvitys oli riittävä. Valiokunnan kolme perussuomalaista jäsentä olivat asiasta eri mieltä.

Ulkoasiainvaliokunnan perussuomalaisen puheenjohtaja Mika Niikon (ps.) kritiikki koski sitä, että ulkoasiainvaliokuntaa ei oltu hänen mukaansa informoitu lasten palauttamisesta.

Haaviston mukaan ulkoasiainvaliokunnan kanssa on käyty asiasta perusteellinen keskustelu kahdesti. Asiasta on annettu myös yksi kirjallinen lausunto syyskuussa.

Niikon mukaan oleellista asiassa on se, että asiasta ei kerrottu kaikille valiokunnan jäsenille.

– Se ei ole ollut asianmukaista toimintaa niitä valiokunnan jäseniä kohtaan, jotka tästä eivät ole tienneet. Osa jäsenistä on tiennyt, koska asiaa on käsitelty ministerineuvostossa. Tämän vuoksi valiokunta ei ollut yksimielinen siitä, että ulkoministerin ilmoitus on riittävä.

Ulkoasiainvaliokunnan jäsen Paavo Arhinmäki (vas.) antoi puhtaat paperit liittyen maanantaiseen Ilta-Sanomien juttuun, jossa Haaviston väitettiin painostaneen konsulipäällikkö Tuomista palauttamaan lapsia al-Holin leiriltä Syyriasta ilman äitejään.

– Ulkoasiainvaliokunta käsitteli al-Holin leirin lapsista käytyä julkista keskustelua. Ei jäänyt mitään epäselvää. Hallitus, ulkoministeri ja ulkoministeriö ovat toimineet juuri niin kuin sen lain mukaan pitää toimia. Eilen julkistetusta ”skuupista” ei jäänyt kiveä kiven päälle, Arhinmäki kirjoitti Twitterissä.

4. Halla-aho epäilee Haavistoa "totuuden muuntelusta"

Perussuomalaisten johto kommentoi asiaa tänään keskiviikkona tiedotteessaan.

"Ilta-Sanomien saamat sähköpostit paljastavat, että on syytä epäillä Haaviston puhuneen muunneltua totuutta ja toimineen itsevaltaisesti."

– Hallituskumppaneiden on syytä ymmärtää, että vihreät on fanaatikkoliike, joka ei koe, että säännöt koskisivat heitä. Jos vihreiltä ei oteta avainsalkkuja pois, samaa tullaan näkemään koko vaalikausi, Halla-aho kommentoi.

5. Al-Holin leirillä on noin useita kymmeniä suomalaisia

Syyriassa sijaitsevalla al-Holin pakolaisleirillä on Suojelupoliisin (Supo) aiemmin tänä vuonna esittämän tiedon perusteella kymmenkunta suomalaisnaista sekä heidän noin 30 lastaan.

Osa lapsista on syntynyt leirillä. Naisten joukossa on "kantasuomalaisia" ja maahanmuuttotaustaisia. Osa heistä on aiemmin elänyt terroristijärjestö Isisin alueilla.

Leiriltä ei tiettävästi ole palannut yhtään suomalaista.

Lännen Media uutisoi marraskuun alussa, että kaikista sota-alueille lähteneistä suomalaisista perheistä ja al-Holin pakolaisleirillä olevista suomalaislapsista on tehty sosiaaliviranomaisille lastensuojeluilmoitus.

– Lastensuojeluilmoitukset on tehty kaikista niistä suomalaislapsista, joiden tiedetään olevan näillä alueilla. Mikäli viranomaisilla on riittävästi tietoa kriisialueilla syntyneistä lapsista, myös heistä on tehty lastensuojeluilmoitus, sosiaali- ja terveysministeriön ylilääkäri Ritva Halila kertoi Lännen Medialle.

Suomessa tehty lastensuojeluilmoitus ei käytännössä juuri auta sota-alueilla tai al-Holin leirillä olevia lapsia, sillä lastensuojeluviranomaiset voivat toimia vain Suomessa.

– Viranomaiset voivat tehdä ulkoministeriöön virka-apupyyntöjä, ja konsulipalvelut tekevät työtä omalta osaltaan. Suomessa viranomaiset ovat voineet vain tehdä erilaisia selvityksiä ja valmistelutöitä näiden lasten tilanteesta, Halila sanoi.

6. Turkin hyökkäys Syyriaan teki kotiuttamiskysymyksen kiireiseksi

Kysymystä al-Holin leirillä olevien Euroopan kansalaisten kotiuttamisesta on pohdittu kuumeisesti useimmissa Euroopan maissa jo kuukausien ajan.

Lokakuun alussa ulkoministeriölle tuli asian käsittelyssä kiire, koska Turkki hyökkäsi Syyrian kurdialueille, jossa myös al-Holin leiri sijaitsee. Uhkana on, että kurdihallinto ei kykene enää vartioimaan leirejä kunnolla.

Oikeuskansleri Tuomas Pöysti antoi hyökkäyksen jälkeen vastauksensa kanteluihin, joissa hallituksen syytettiin hidastelevan al-Holin kysymyksen ratkaisemista.

Pöysti linjasi ratkaisussaan, että hallituksen tulisi pyrkiä "kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja konsulipalvelulain mukaisten toimivaltuuksiensa nojalla ja puitteissa kotiuttamaan ainakin lapset".

Kysymystä monimutkaistaa se, että leirillä olevia suomalaisia pidetään myös mahdollisena turvallisuusuhkana.

7. Haavistosta on tehty useita kanteluita ja eduskunnassa kirjallinen kysymys

Oikeuskanslerinvirastolle oli tehty Haaviston toimista keskiviikkoon mennessä jo 10 kantelua.

Myös eduskunnan oikeusasiamiehelle on tehty ainakin yksi valitus. Oikeusasiamiehen kansliasta kerrotaan, että kanteluita saattaa olla enemmänkin, mutta käsittelyjonon pituuden vuoksi niitä ei välttämättä ole ehditty kirjata.

Oppositiossa olevien kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah jätti maanantaina hallitukselle kirjallisen kysymyksen Haaviston toiminnasta.

Essayah kysyy, määräsikö ulkoministeri virkamiestä toteuttamaan al-Holin leirillä olevien lasten kotiutuksen ja toteuttamaan operaatio virkamiehen omissa nimissä ilman hallituksen poliittista päätöstä.

Toinen kysymys on, liittyykö Tuomisen syrjäyttäminen ulkoministerin epävirallisen käskyn noudattamatta jättämiseen.