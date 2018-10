Duunareilla on voimassa oleva työehtosopimus, joten tämä lakkoilu on täysi laiton . Ay-väki yrittää "vallankaappausta". Taisivat yrittää sitä myös 70 vuotta sitten ja huonolla menestyksellä. Mielestäni virkavallan pitää estää näiden lakkoilijoiden yhteiskunnalle aiheuttamien vahinkojen syntyminen avaamalla vaikka väkivalloin satamat ja muut työpaikat niille, jotka töitä haluavat tehdä. Kovaan on yhteiskunnan vastattava kovalla. Nouseminen laillisesti valittua eduskuntaa vastaan on täysi laiton.