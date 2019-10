"Päätös oli aika helppo" – Suomen kansallismuseo palauttaa ensimmäistä kertaa ihmisten jäännöksiä ulkomaille

Suomen kansallismuseo luovuttaa Mesa Verde -kokoelmastaan intiaanien luita Yhdysvaltoihin.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Kansallismuseo palauttaa ihmisten jäännöksiä ulkomaille. Suomen kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila kertoo, että hänen tietojensa mukaan mikään muukaan suomalainen museo ei ole tehnyt vastaavia luovutuksia.

Luovutuspäätöksestä uutisoitiin viime viikolla. Kyseessä olevat luut ja muumiot ovat peräisin pueblo-intiaanien haudoista arviolta 1200-luvulta. Ne löydettiin Coloradon osavaltiossa sijaitsevan Mesa Verde -pöytävuoren kallioasumuksista vuonna 1891.

Kokoelman osien luovutus nousi esille, kun tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin.

Elina Anttila arvioi vastikään julkisuudessa, että kansainvälisesti pyynnöt alkuperäisaineistojen ja esineiden palauttamisesta museokokoelmista niiden alkuperäismaahan ja -kulttuureille ovat lisääntyneet.

Mistä Mesa Verde -kokoelman osien luovutuspyyntö tuli, Kansallismuseon ylijohtaja Elina Anttila?

– Meillä on ollut jo pidempään tiedossa, että kokoelma kiinnostaa Pohjois-Amerikassa. Pari vuotta sitten yksityishenkilö otti meihin yhteyttä, jolloin asia tuli pinnalle ja virallista pyyntöä osattiin odottaa. Palautuskysymyksiä hoitaa opetus- ja kulttuuriministeriö, joten Kansallismuseo otti sinne yhteyttä.

– Virallinen luovutuspyyntö tuli toissa viikolla Yhdysvaltain lähetystöstä Suomen ulkoministeriölle.

Kuinka pitkä prosessi repatriaatio eli jäännösten palauttaminen yleensä on? Milloin intiaanien jäännökset palautetaan Yhdysvaltoihin?

– Vaikea sanoa, se riippuu tapauksesta. Tässä tapauksessa paljon on jo tehty: Kokoelma on inventoitu ja luututkimus – ilman että luihin kajotaan – on jo tehty. Eli valmistelu on ollut vireillä, mutta yhä on sovittava palautuksen yksityiskohdista ja raha-asioista. Aikataulusta en osaa sanoa vielä tarkemmin.

– Päätös palautuksesta oli aika helppo, kun kyse on kuitenkin ihmisten jäänteistä. Kansallismuseon kokoelmissa ei ole muita haudoista löytyneitä ihmisjäänteitä.

– Kaikkiaan nyt palautettava osa on noin kymmenen prosenttia Mesa Verde -kokoelmasta.

Ovatko tällaiset ulkomailta tulevat luovutuspyynnöt lisääntyneet?

– Keskustelu niistä on lisääntynyt. Museoiden omat eettiset ohjeet velvoittavat kiinnittämään huomiota kokoelmien alkuperään. Lisäksi on tullut kansainvälisiä suosituksia alkuperäiskansojen oikeuksista omaan kulttuuriperintöönsä, ja alkuperäiskansat itse ovat alkaneet vaatia oikeuksiaan, mikä on hyvä.

– Nämä asiat saavat nykyään myös enemmän huomiota mediassa. Ylipäänsä pohdinta siitä, kenelle kulttuuriesineet kuuluvat, on lisääntynyt.

– Digitaalisuuden myötä vuorovaikutus ja kansainvälinen yhteistyö on lisääntynyt, mikä auttaa saamaan enemmän tietoa museokokoelmiin liittyen.

Onko Kansallismuseolle tullut muita vastaavia luovutuspyyntöjä?

– Ei ole. Tämä on erityistapaus Suomessa. Meillä ei siis ole virallisia luovutuspyyntöjä käsittelyssä tai jonossa.

– Mutta esimerkiksi vastikään, kun Namibian varapresidentti vieraili Suomessa, tehtiin päätös palauttaa Namibiaan pieni rituaalikiven siru. Kivi palautetaan todennäköisesti ensi vuonna. Jo aiemmin meiltä on palautettu Namibiaan kaksi samantyyppistä kiveä, jotka ovat olleet Lähetysseuran kokoelmassa.

Onko ulkomaisissa museoissa jotain, mitä Suomi haluaisi takaisin?

– Eurooppalaisissa museoissa on paljonkin saamelaisesineitä. Suomi on ollut osa Ruotsia, ja tuolloin Suomesta on viety merkittäviä esinelöytöjä Ruotsiin ihan laillisesti. Nämä vain esimerkkeinä.

– Nykyään kulttuuriesineiden maastavientiä säännellään ja valvotaan hyvin, joten Suomesta ei voi viedä mitään luvatta pois.

Onko Suomi tehnyt luovutuspyyntöjä?

– Suomi ei ole tehnyt luovutuspyyntöjä, eikä sellaista ole nyt näköpiirissä.

Edellinen merkittävä palautuspäätös Suomessa tehtiin vuonna 2017, kun Kansallismuseo ja saamelaismuseo Siida sopivat noin 2 600:n saamelaiskulttuurien alkuperäisesineen siirtämisestä Siidan haltuun.