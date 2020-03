Päätoimittajan kommentti: Nyt tarvitaan sitä paljon puhuttua yhteisöllisyyyttä

Nimenomaan on erittäin suositeltavaa hamstrata eli varautua huononpien päivien varalle.Ajatuksena on mukautua ja totutella ajatukseen,että olemme eläneet jossakin aikaisemmassa vaiheessa omavaraistaloutta tai luontaistaloutta.

Ajatuksen ydin on tietenkin,että kaikki eivät voi tai pysty varamaan itselleen tai läheisilleen peruselintarvikkeita tai muita todella välttämättomiä asioita.Tällöin apuun tulevat henkilöt ja tahot, joilla on pyyteetön ja yhteisöllinen tavoite olla avuksi.Voimme siis puhua monen tahon auttajasta,jotka eivät ole riippuvaisia esim.keskusliikkeistä ja ylikansallisista toimijoista,jotka eivät ole kohtuullisesti valvottavissa.

Esimerkkeinä voi mainita maatilat ja muut välttämättömiä tarvikkeita tuottavat pienyritykset ja tarmokkaat yksityishenkilöt.Kauhua herättänyt mustanpörssin toiminta voidaan estää varsinkin tänä aikana-joidenkin mielestä-tehokkaan viestintätoiminnan avulla.Edellämainituilla toimilla varmistamme myös vessapaperin tehokkaan käytön ja perustyöpaikkojen säilymisen.