Pääsiäisen ruuhkat tieliikenteessä keskittyvät kiirastorstaille ja toiselle pääsiäispäivälle

Pääsiäisen menoliikenne on vilkkaimmillaan kiirastorstaina kello 13–19.

Liikennettä on runsaasti valtatiellä 3 Tampereelle, valtatiellä 4 Lahden ja Jyväskylän kautta Ouluun ja Kemiin sekä valtatiellä 5 Heinolasta Varkauteen.

ITM Finlandin tieliikennekeskus arvioi, että liikennettä riittää varsin paljon myös pitkäperjantaina kello 9–14 välisenä aikana, pohjoisessa vielä myöhemminkin.



– Autoja on huomattavasti enemmän liikenteessä kuin esimerkiksi hiihtolomien meno- ja paluuliikenteessä. Liikenne jonoutuu paikoin ja nopeudet laskevat liikenteen vilkkaimpien tuntien aikana, kertoo ITM Finlandin liikenteenohjauksen yksikön päällikkö Mika Jaatinen.



Monet palaavat pääsiäisen vietosta jo sunnuntai-iltapäivän ja -illan aikana, mutta vilkkainta paluuliikenne on toisena pääsiäispäivänä maanantaina klo 12 ja 20 välillä. Ruuhkia pääkaupunkiseudun suuntaan on samoilla tieosuuksilla kuin menoliikenteessäkin.



– Kesänopeusrajoitukset ovat pääsiäisen aikana voimassa jo koko maassa. Täytyy kuitenkin muistaa, että kevätsää saattaa olla hyvin oikukas ja ajokeli voi muuttua nopeastikin.

Poliisi valvoo pääsiäisliikenteessä erityisesti nopeuksia ja ajotapoja.



– Valvomme etenkin niitä teitä, joilla liikennemäärät ovat suuria ja joilla on esiintynyt onnettomuuksia. Kiinnitämme totta kai huomiota myös turvalaitteiden käyttöön, turvaväleihin, ohituksiin ja lasten turvalliseen kuljettamiseen autossa, poliisitarkastaja Heikki Kallio Poliisihallituksesta sanoo.

Miltä tiet pohjoisessa näyttävät? Minkälainen ajokeli on? Onko häiriöitä, jotka vaikuttavat matkaan ja jotka tulisi huomioida? Liikenteeseen liittyvät asiat voit tarkistaa ennen matkaan lähtöä Liikennetilanne-palvelusta.

Palvelusta löytyy muun muassa häiriötiedotteet, kelikamerat sekä maanteiden talvikunnossapidon reaaliaikaiset tiedot.

Palvelusta löytyvät myös junien matkustajaliikenteen asemakohtaiset aikataulu- ja täsmällisyystiedot.