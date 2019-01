Pääministerin yli sadan tonnin Tesla nousi keskusteluun eduskunnassa: "Teitä ei haittaa, mitä polttoaine tankilla maksaa"

Eikö tuo Orpo tajua, että autoilusta on peritty eri veromuodoissa viime vuonna eniten koko Suomen valtion historian aikana, 8 339 000 000 euroa siis yli 8 miljardia euroa, joka on 15% koko Suomen valtion tuloista. Autoilijat maksavat veronsa useampaan kertaan työverotuksen lisäksi ja pitävät tätä maata pystyssä. Se on tämä poliitikon ajatuksen juoksu sellainen, että kun itse jotain on puhumassa niin poimitaan vain niitä yksittäisiä "etuja" mitä on muka annettu, mutta kokonaisuutta ei kerrota, jos se on itselle epäsuosiollista. Kuitenkin itse kuitenkin jaksaa jauhaa kokonaisuudesta kun puhuu vastapuolille.