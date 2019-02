Pääministeri SS-selvityksestä: "En lyttää historian tutkimusta, mutta ei kiistetä näiden miesten ansioita Suomen puolustuksessa"

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) korostaa, ettei hallitus ohjaile millään lailla eduskunnan valiokuntia saati perustuslakivaliokuntaa.

– On päivänselvää, että hallitus elää eduskunnan luottamuksen varassa eikä päinvastoin.

Sipilän kommentti liittyy torstaina pääministerille suunnattuun avoimeen kirjeeseen, jonka allekirjoittajina on neljä oppositioryhmää. Kirje liittyy puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) viimeaikaisiin kannanottoihin.

Kirjeen ovat allekirjoittaneet sdp, vihreät, vasemmistoliitto ja rkp.

Oppositioryhmät pyysivät Sipilää ottamaan kantaa siihen, onko Niinistön kirjoituksilla pääministerin ja hallituksen hyväksyntä.

– Puolustusministeri on esittänyt julkisuudessa kannanottoja, jotka kyseenalaistavat milloin eduskunnan toimintaa perustuslain valvonnassa, milloin hyökkäävät historiallisen tutkimuksen kimppuun, kun se ei tuota puolustusministeriä itseään miellyttäviä tuloksia, kirjeessä mainitaan.

Epäilyksen varjo

Niinistö on esittänyt kritiikkiä kansallisarkiston suomalaisista SS-miehistä tekemää selvitystä kohtaan omissa blogeissaan.

Hänen mukaansa on epäoikeudenmukaista, että suomalaisten SS-miesten ylle on heitetty epäilyksen varjo.

Niinistö kirjoittaa, että selvityksessä suomalaisista SS-vapaaehtoisista ei hänen käsityksensä mukaan esitetä yhtään uutta todistetta siitä, että he olisivat syyllistyneet sotarikoksiin, tai osallistuneet juutalaisvainoihin.

Vaikeaakin tutkittava

Sipilä toteaa, että historian tutkimusta pitää pystyä tekemään vaikeistakin asioista.

– Tutkimuksen päätelmät ovat, että nuoret miehet eivät osallistuneet ideologista syistä mihinkään toimintaan, vaan he olivat lähteneet kouluttautumaan lähinnä sodan varalle.

Ei kiistetä ansioita

Sipilä jatkaa, ettei esille ole oikeastaan tullut mitään uutta tietoa osallistumisesta julmuuksiin.

– Todennäköisesti on osallistuttu, mutta missä määrin, niin siitä ei ole tietoa. Siitä on tietoa, että näiden nuorten merkitys sodissa oli valtava, kun taistelimme vihollista vastaan. En lähtisi lyttäämään historian tutkimusta, siinä ei ole kenellekään mitään tarkoituksenhakuisuutta, mutta ei kiistetä näiden miesten ansioista Suomen puolustuksessa.

Pääministeri kertoo, että suomalaiset ovat saaneet kiitosta siitä, että myös tätä vaikeaa asiaa on tutkittu. Loppupäätelmä on, ettei asia aiheuta mitään jatkotoimia kenenkään mielestä.

Aina tulkintaa

Perustuslaista Sipilä sanoo, että perustuslaki on aina tulkintaa ja tätä kansalaisten on vaikea ymmärtää.

– Se on vähän kuin jännitysnäytelmä näiden tulkintojen kanssa. Ei tiedetä etukäteen, mikä on lopputulos.

Perustuslaissa on kirjattu periaate yhdenvertaisuudesta. – Se on erittäin tärkeää, mutta monesti näissä lakihankkeissa kuten nyt tiedustelulaissa periaatteita on myös vastakkain. Puntarissa on tehtävä huolehtia turvallisuudesta, mutta myös yksilönvapaus. Silloin pitää tulkita, onko tasapaino oikea, Sipilä muotoilee.