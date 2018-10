Kyllä lakkoilussakin pitää olla joku roti ja suhteuttaa toimet ongelman mukaan. Tässä ei ole maata kaatavasta asiasta kyse, mutta lakossa on. Politikointia lakkoilu on ja vaalikiimaa. Tuleva eduskunta voi sitten ensi töikseen säätää uuden lain, jos tämä esitetty ja mahdollisesti hyväksyttävä laki on niin kamala.