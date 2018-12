Pääministeri Sipilä: Jokaisen Suomeen tulevan on kunnioitettava toisen ihmisen koskemattomuutta, vihan lietsonta ei saa johtaa oikeuden ottamiseen omiin käsiin

Vihapuhetta ei ole olemassa. Kiihottaminen kansanryhmää vastaan, panettelu sun muut ovat omia rikoslajeja. Vihapuhe on poliittinen lyömäase, jolla on vain tunnesisältö. Vihapuhe rikoksena on mahdottomuus. Vihapuhetta voisi terminä verrataa kaahaamiseen. Kaahamisestakaan ei voida tuomita sinällään, vaan kaahaamisen takana oleva rike on ylinopeus, varomattomuus liikenteessä yms.