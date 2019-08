Pääministeri selvensi kohulausuntoaan IL:lle ja US:lle – Rinteen mukaan tarkoitus ei ollut arvostella Puolustusvoimain uutta komentajaa

Rinteen käytöksistä on paistanut koko ajan hänen tietämättömyytensä monista asioista ja jotenkin ammattiyhdistysmäinen änkyräkomentelu. Kyllä kai tällä tasolla olevan kaverin ei tarvitse muistuttaa ketään ja mistään median kautta, vaan luottaa virkakoneistoon. Jos sitten heillä on heille kuitenkin sanottavaa, ei sitä pidä mennä julkisuudessa sanomaan. Antaa todella väärän kuvan asioista, vaikka näin ei tarvittaessa olisikaan. Mielestäni se, jonka tulisi skarpata on nimenomaan itse Rinne. Eihän esimerkiksi hänen esiintymisensä Eu:n parlamentissa ollut kovin mairittelevaa, suorastaan surkeaa.