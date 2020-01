Pääministeri Sanna Marin luottaa, että 30 000 työpaikkaa syntyy syksyyn mennessä – "Sillä polulla ollaan"

Hallituksen päiväaikaan pidettävä iltakoulu työllisyystoimista on alkanut Säätytalossa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) vakuutti, että hallitus on hyvin sitoutunut työllisyystavoitteeseen.

Hallitus pohtii tänään parituntisessa kokouksessaan työllisyystoimien edistymistä. Alkuiltapäivällä pidettävään epäviralliseen iltakouluun saapuivat hallituspuolueiden ministerit, valtiosihteerit, erityisavustajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi Säätytalon aulassa, että kokouksessa kuullaan tilannekatsaus siitä, missä työllisyystoimien osalta mennään.

– Minulla on usko, että 30 000 työpaikkaa kesän lopun budjettiriiheen mennessä saadaan aikaiseksi. Sillä polulla ollaan. Hallitus on tähän erittäin sitoutunut. Emme me tästä tavoitteesta jousta.

Talouspolitiikan arviointineuvosto julkaisi tänään vuosittaisen raporttinsa. Arviointineuvosto piti finanssipolitiikkaa liian löysänä ja vaatii hallitukselta vaikuttavia toimia työllisyysasteen nostamiseksi.

Työministeri Tuula Haatainen valmistelee hallituksen työllisyystoimia.

– Minusta tähän arvioon pitää suhtautua vakavasti. Nämä olivat tärkeitä huomioita. Olemme äärimmäisen tärkeiden asioiden äärellä, kun käsittelemme tätä työllisyyskysymystä. Kesällä kun budjettiriiheen mennään, niin tämä kokonaisuus on valmis. Me olemme tehneet ne päätökset, joita pitää tehdä ja saada aikaiseksi, että meillä tämä työllisyyskokonaisuus on siinä mallissa, johon olemme vahvasti sitoutuneet, Marin kommentoi arviointineuvoston raporttia.

Hallituksen tavoite on 75 prosentin työllisyysaste ja 60 000 lisätyöllistä vuonna 2023. Vuoden 2020 syksyllä hallituksella tulee olla osoitettavissa 30 000 uutta työpaikkaa vastaavat toimet.

Andersson: Arvioinneista laajempia

Hallitusohjelmassa sovittiin, että hallituksen työllisyystoimien vaikuttavuuden arvioi valtiovarainministeriö. Tutkimustietoon perustuvia toimia työllisyyden nostamiseksi etsii riippumaton tutkijatyöryhmä.

Vasemmistoliitto on tuonut esille, että valtiovarainministeriön laskelmien rinnalle on otettava myös muita mittareita.

Opetusministeri Li Andersson ja sisäministeri Maria Ohisalo saapuivat hallituksen päiväkouluun.

– Meillä on vakava kohtaanto-ongelma. Työttömillä työnhakijoilla ei ole sellaista osaamista, joita työnantajat etsivät. Me emme pysty ratkaisemaan työllisyyden haasteita ellemme panosta osaamiseen ja koulutukseen ja työperäiseen maahanmuuttoon merkittävästi. Mikäli käytetään ainoastaan työnteon kannustimia mittaavia malleja, niin silloin käy helposti niin, että kaikki ratkaisut kohtaanto-ongelmaan ja osaamisvajeeseen liittyen eivät näy arvioinneissa, vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson sanoi.

Anderssonin mukaan kenenkään intressissä ei ole tehdä niin rajattua vaikuttavuusarviota.

– Uskon, että hallituspuolueet pääsevät hyvään yhteisymmärrykseen.

Yli 100 000 avointa työpaikkaa

Kohtaanto-ongelmasta kertoo se, että yritykset kärsivät työvoimapulasta. Työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuussa avoinna yli 100 000 työpaikkaa.

Yksi ratkaisu on lisätä osaajien työperäistä maahanmuuttoa. Pullonkaula ovat työperäisten oleskelulupien käsittelyajat, jotka ovat venyneet kuukausien mittaisiksi. Hallitusohjelmaan kirjattiin, että tavoite on käsitellä työperäiset oleskeluluvat kuukaudessa.

Työperäisen maahanmuuton hallinto siirrettiin vuoden alusta sisäministeriöstä työ- ja elinkeinoministeriöön. On todennäköistä, että oleskelulupien käsittely saa nyt vauhtia ja lupia käsittelevä maahanmuuttovirasto lisää määrärahoja.

Työllisyystoimien käsittely jatkuu ensi viikon alussa, kun hallitus ja hallituspuolueiden eduskuntaryhmät kokoontuvat seminaariin Helsingin Vuosaareen. Pääpaino seminaarissa on ilmastoasioilla, mutta myös työllisyystoimet käydään läpi.