Pääministeri Sanna Marin: Hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä ja käyttämään kovia keinoja työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi

Ulkomaalaisten työlupien helpottaminen ei ainakaan työllisyyttä paranna. Täyttä probakandaa sellainen puhe. Oman maan työttömyystilannehan vain pahenee jos ulkomaalaisia tänne tuodaan . Suomesta löytyy tuhansia hyvin koulutettuja yli 20v työkokemuksella olevia huippuasintuntijoita työttömänä. Suomalainen koulutusjärjestelmähän on tutkitusti mailman paras . Intiasta tai kiinasta ei tule samaan laatutasoon pystyviä, yleissivistyskin on huonompi he ovat vai halvempia.

Ongelma on vain että ahneet yritykset eivät ole valmiita maksamaan suomalaiselle asiantuntijalle kuuluvaa palkkaa.