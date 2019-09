Pääministeri Rinne MT:ssa: Aluepolitiikka ollut heikossa hapessa, Kajaanin opettajakoulutuksen lakkauttuminen virhe – lupaa aluepolitiikkaan muutoksen

Aikoinaan Otanmäkeen kaivoksen lopettamisen jälkeen aluepoliittisesti tehtiin junanvaunutehdas veronmaksajien rahoilla Neuvostoliitto tilasi vaunut.

Syrjäinen sijainti ihmetytti silloin, siellä oli kaivosmiehiä paljon jäämässä työttömiksi, silloin valtio yuöllisti, nyt ei vaan väki riitä.

Oulussa on lähes työtöntä 10 000 työntekijää, jokainen haluaa työtä, miksi ei tänne tule investointeja, esimerkiksi ammattilaisia löytyy junan tekijöiksi, mutta tehdas on nyt väärässä paikassa, ei sinne monikaan halua kasvukeskuksista lähteä, näin se vain on asianlaita.

Olen maalta itsekkin kotoisin ja en haluaisi Oulusta lähteä mihinkään, täällä on kaikki ja paljon enemmänkin, ihmisiä ei voi siirtää pois kotiseudultaan, työpaikkoja voi siirtää helposti, täällä on tilaa tehtaille ja logistikka pelaa. Ihmiset viihtyy täällä, työt puuttuu SDP ja Rinne herätys nyt, kannatusta saa myös Kasvukeskuksissa, kun työpaikkoja luodaan sinne missä ihmisiä on!!