Pääministeri Marinin puolison yrityksen toimitusjohtaja: Yritys ei ole ohjeistanut käyttämään pääministerin asemaa millään tapaa hyväkseen, työntekijän toimintaa selvitetään

Tottakai tapaus on yksittäisen työntekijän sooloilua, sehän ok kaikille asianomaisille paras mahdollinen selitys. Paitsi ehkä sille yksittäiselle työntekijälle. Näitä juttuja lukiessa kannattaa tietenkin miettiä että missä olosuhteissa yritykselle tai muille asianomaisille olisi kannattavaa myöntää tietäneensä tai jopa ehkä ohjeistaneensa toimintaa. Luultavasti ei missään muussa tilanteessa kuin siinä että on varma ettei voi valehdella jäämättä siitä kiinni ja kiinni jäänti on tietysti tällaisissa tapauksissa kohtuullisen hankalaa..