Pääministeri Marin: "Joudumme joka päivä hallituksena paimentamaan kenttää, että linjauksia noudatetaan" – torui kyselytunnilla Kelaa

Jos Kelan toimipisteellä on henkilökuntapula, mitä tehdään. Toimipisteestä ilman henkilökuntaa ei ole paljon hyötyä. Kumpi tehdään: suljetaan vai haalitaan pystymetsästä päteviä tekijöitä? Turha moittia, jos ei ole resursseja suoriutua. Johtaminen on paljon muutakin kuin komentojen antamista: pitää huolehtia myös siitä, että alaisilla on resurssit myös toteuttaa määräykset. Ja johtaja on vastuussa aina lopputuloksesta tilanteessa kuin tilanteessa.