Pääministeri Marin: HVK:n toimitusjohtaja ei nauti luottamustani – suojainsotkusta annettuun tietoon tyytymätön työministeri Haatainen pitää tiedotustilaisuuden kello 17

Hvk: n entinen toimitusjohtaja oli demari ja niin on nykyinenkin. Nykyisen nimityksen esitteli Harakka, demari hänkin. Marinilla ei tainnut olla muutakaan mahdollisuutta, mutta miten kantti riittää laittaa Haatainen sivuun, kuten pitäisi. Kannatuksen säilyttämisen takiahan Marin on liikkeellä. Hvk joutui ensimmäisen kerran historiansa aikana tosi testiin ja jälki on rumaa. Ministerit ilmoittivat jokin aika sitten varsin mahtipontisesti, että ei hätää, meillä on varmuusvarastot, joiden ovet nyt ensimmäistä kertaa avautuvat. Mutta sieltä löytyikin vanhentuneita, osin käyttökelvotonta tavaraa. Eikö HVK:n pitäisi huolehtia, että varastossa oleva tavara on priimaa?? Meillä on suuret polttoaineen varmuusvarastot, mikä on niiden ja monien muiden kriittisten tavaroiden laatu, ovatko käyttökelpoisia tosipaikan tullessa. Nykyinen toimitusjohtaja on ollut toimessaan vasta vajaan vuoden, joten häntä ei niistä voi syyttää. Suurin syypää on entinen toimitusjohtaja Luoma, jota nyt istutetaan korkeaan virkaan. Koko sotku on selvitettävä perin juurin.