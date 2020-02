Pääministeri Marin ei halua kytkeä alaikäisten turvapaikanhakijoiden ottamista Kreikasta keskustasta esitettyihin vaatimuksiin

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan keskusta haluaa saada hallitusohjelmassa päätettyjä maahanmuuttopolitiikan kiristyksiä voimaan, ennen kuin lapsia Kreikan leireiltä voidaan mahdollisesti ottaa Suomeen.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) ei kytkisi alaikäisten turvapaikanhakijoiden ottamista Kreikan pakolaisleireiltä keskustasta esitettyihin vaatimuksiin.

Puolustusministeri Antti Kaikkosen (kesk.) mukaan keskusta haluaa saada hallitusohjelmassa päätettyjä maahanmuuttopolitiikan kiristyksiä voimaan, ennen kuin lapsia Kreikan leireiltä voidaan mahdollisesti ottaa Suomeen.

– Itse en tekisi tällaisia kytkentöjä. Pidän aivan selvänä, että ne asiat, jotka on hallitusohjelmassa yhdessä linjattu, toteutetaan, Marin sanoi eduskunnassa toimittajille.

Ministeri Kaikkonen sanoi keskiviikkona yllättyneensä sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) avauksesta, että Suomen pitäisi ottaa Kreikan leireiltä alaikäisiä turvapaikanhakijoita osana yhteistä taakanjakoa.

Marinin mukaan hallituksen iltakoulussa on viime syksynä käsitelty asiaa ja pyydetty sisäministeriötä selvittämään sitä. Hän arveli, että Ohisalo kertoi tiistaina kannastaan sen takia, että ministeriön selvitys on nyt valmistunut.

– Hallitus ei ole kuitenkaan vielä keskustellut, otetaanko leiriltä turvapaikanhakijoita Suomeen ja kuinka paljon. Hallituksen pitää yhdessä sopia toimintalinja, Marin sanoi.

Pyyntöjä alaikäisten turvapaikanhakijoiden ottamisesta tulee pääministerin mukaan jatkuvasti.

Ohisalo puhunut keskustalaisille

Ohisalo on toivonut hallituksen päättävän turvapaikanhakijoiden ottamisesta mahdollisimman pian. Ministeriön selvitys koski lasten vaikeaa tilannetta Kreikan leireillä ja sitä, keitä Suomi mahdollisesti voisi ottaa vastaan.

Ohisalon mukaan hän on keskustellut asiasta muun muassa keskustalaisten hallintovaliokunnan jäsenten kanssa. Hän sanoi, ettei asia voi olla yllätys myöskään sen takia, että Suomen kantaa kysyttiin useaan kertaan viime syksynä Suomen ollessa EU:n puheenjohtajamaa.

Purra pitää "ankkurihenkilöinä"

Oppositiopuolue perussuomalaisten varapuheenjohtaja Riikka Purra sanoi Iltalehdessä, että Kreikassa olevat turvapaikanhakijat ovat "ankkurihenkilöitä", joita vanhemmat lähettävät edellään Eurooppaan tekemään turvapaikan saamisesta ja perheenyhdistämisestä helpompaa.

– Kyseessä on tyypillinen vihreä moralistinen politiikka, jolla ei ole itse ongelmaan minkäänlaista positiivista vaikutusta, ratkaisuista puhumattakaan. Eurooppaan tulevat ihmiset eivät lopu sillä, että Suomi ja muutama muu maa ottavat vastaan ihmisiä leireiltä, Purra sanoi.

Leireillä jopa 5 000 alaikäistä

Kreikka on pyytänyt muiden EU-maiden apua pakolaisleirillä olevien alaikäisten sijoittamisessa. Leireillä on noin 5 000 ilman vanhempiaan saapunutta turvapaikanhakijaa.

– Tilanne leireillä on kriittinen. Jokaisen eurooppalaisen jäsenvaltion täytyy miettiä, miten ulkorajavaltioita autetaan ja tuetaan. Suomella on tässä eritysintressi siitä näkökulmasta, että meilläkin on pitkä ulkoraja, Ohisalo sanoi.

Ranska on luvannut ottaa Kreikan leireiltä vastaan 400 turvapaikan hakijaa.