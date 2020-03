Tarvetta suurimittaiseen karanteeniin tuskin tulee siksi, että Suomessa ei sijaitse yhtään kiinalaista muotitavaratehdasta, jossa työskentelee kiinalaisia pienellä palkalla. Toisin on Italian laita, pohjoisessa on pajoja, joissa valmistetaan "made in italy" muotikamppeita ja työvoima on kiinalaista ja vaihtuu usein, sekä matkustaa kotimaan ja työpaikan väliä tiheään. Virallinen Italia ei vielä ole löytänyt tahoa, josta tartunnat saivat alkunsa mutta piilottelee samalla näitä työntekijöitä.