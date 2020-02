Pääkaupunkiseudulla on todettu koronavirustartunta työikäisellä suomalaisella naisella – tartunta saatu Milanosta

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) on todettu koronavirustartunta. Husin tiedotteen mukaan hoitoon hakeutuneella työikäisellä suomalaisella naisella on todettu tartunta, joka varmistui tänään iltapäivällä. Tartunta on saatu Milanosta Pohjois-Italiasta.

Potilas on hoidossa Husissa. Hän on kuumeinen, mutta hyväkuntoinen.

Hus ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) järjestävät aiheeseen liittyen tiedotustilaisuuden tänään puoli seitsemältä illalla Helsingissä.