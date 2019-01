Pääesikunnan laatima selvitys Lemmenjoesta julki – Komentaja Jarmo Lindbergin saamista tiedoista ei kerrota asiakirjassa

Ministeriö pyysi asiassa selvitystä viime viikolla sen jälkeen, kun julkisuudessa kerrottiin Puolustusvoimien komentajan saaneen tietoa kertausharjoituksen tapahtumista alaiseltaan jo syyskuun lopussa vuonna 2017.

Puolustusministeriö julkisti keskiviikkona Pääesikunnalta saamansa selvityksen Lemmenjoen vapaaehtoisen harjoituksen jälkiselvittelystä. Korkea-arvoisten upseereiden rikosepäilyihin johtanut vapaaehtoinen kertausharjoitus järjestettiin Lemmenjoella Inarissa 22.–24. syyskuuta vuonna 2017.

Ministeriö pyysi asiassa selvitystä viime viikolla sen jälkeen, kun Lännen Media oli uutisoinut Puolustusvoimien komentajan Jarmo Lindbergin saaneen tietoa kertausharjoituksen tapahtumista alaiseltaan jo syyskuun lopussa vuonna 2017.

Asiassa aloitettiin esitutkinta harjoitusta johtanutta everstiä koskien vasta saman vuoden joulukuussa. Valtakunnansyyttäjänvirasto harkitsee parhaillaan esiselvityksen aloittamista Lindbergin toimista asiassa.

Kenraali päätyi epäillyksi

Pääesikunnan ministeriölle antaman selvityksen mukaan Ilmavoimien komentaja kenraalimajuri Sampo Eskelinen teki tuki tutkintapyynnön Lemmenjoen tapahtumista 19. joulukuuta 2017. Esitutkinta valmistui kesäkuussa 2018.

Esitutkinnan valmistuttua Eskelinen päätyi itse rikoksesta epäillyksi. Selvityksessä kerrotaan, että Pääesikunnan päällikkö allekirjoitti tutkintapyynnön Eskelisen osalta.

– Vapaaehtoista harjoitusta koskevan esitutkinta-aineiston perusteella Puolustusvoimain komentaja päätti käynnistää esitutkinnan Ilmavoimien komentajan osalta, selvityksessä todetaan.

Puolustusvoimat on antanut Lemmenjoen tapahtumista vain niukasti tietoa vedoten siihen, että asian oikeudellinen arviointi on kesken. Eversti Markus Päiviö on saanut Lemmenjoen harjoitukseen liittyen syytteet esimiesaseman väärinkäyttämisestä, palvelusrikoksesta ja kunnianloukkauksesta.

Ilmavoimien komentajan Sampo Eskelisen epäillään laiminlyöneen huolehtimisen siitä, että Päiviön toiminnasta toimitetaan viivytyksettä esitutkinta. Päiviön esimiehenä toiminutta Eskelistä vastaan on nostettu syyte palvelusrikoksesta tai vaihtoehtoisesti tuottamuksellisesta palvelusrikoksesta.

Lindbergin roolista ei kerrota

Pääesikunnan selvityksessä ei kerrota, miten ja missä laajuudessa komentaja Lindbergiä informoitiin Lemmenjoen tapahtumista.

Puolustusvoimien viestintäjohtaja Sami Nurmi vahvisti viime joulukuussa Lännen Median saamat tiedot, joiden mukaan Lindberg sai Lemmenjoen tapahtumista tietoa alaiseltaan syyskuun lopulla 2017.

– Ilmavoimien komentaja (Eskelinen) ilmoitti tapauksesta suullisesti Puolustusvoimain komentajalle tapauksen jälkeen joskus syyskuun lopulla 2017. Tapauksen yksityiskohdat selvisivät hänelle alkuvuodesta 2018 tapauksen tutkinnan valmistuttua, Nurmi viestitti viime joulukuussa sähköpostitse.

Pääesikunnan selvityksessä esitutkinnan todettiin valmistuneen vasta 11. kesäkuuta 2018.

Komentoketju etenee Puolustusvoimissa siten, että syytteen saaneen Eskelisen kurinpitoesimies on komentaja Lindberg. Laissa sotilaskurista ja rikostorjunnasta Puolustusvoimissa on huomioitu tapaus, jossa alempi esimies ei aloita esitutkintaa alaisensa epäillystä rikoksista.

– Jos ylemmän kurinpitoesimiehen tietoon on tullut, että alempi esimies ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin rikoksen johdosta, hänen on asian laadun niin vaatiessa määrättävä esitutkinta suoritettavaksi tai otettava asia käsiteltäväkseen, laissa todetaan.

Pääesikunnan antamaan selvitykseen on liitetty myös tutkinnanjohtajan antama selvitys, mutta se on Puolustusministeriön mukaan salainen.

Julkisen selvityksen mukaan Puolustusvoimien komentaja Lindberg päätti Karjalan lennoston komentajan Markus Päiviön siirtämisestä erityistehtäviin esitutkinnan alkaessa.

"Saadun selvityksen perusteella hänellä (Päiviöllä) ei ollut edellytyksiä jatkaa lennoston komentajan tehtävässä. Rikosprosessin ollessa kesken työnantaja päätti jättää mahdolliset muut virkamiesoikeudelliset toimenpiteet rikosprosessin aikana mahdollisesti esille tulevan tarkemman selvityksen varaan.", selvityksessä kerrotaan.

Pääesikunnan selvityksessä mainitaan, että Puolustusministeriö on päättänyt kuulla itse suoraan Ilmavoimien komentajaa.

Eversti Markus Päiviö on pääosin kiistänyt syyllistyneensä tutkittuihin rikoksiin. Ilmavoimien komentaja Sampo Eskelinen on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.