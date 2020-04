OYSissa on hoidossa kahdeksan koronapotilasta – koko maassa varmistettujen tautitapausten määrä kasvoi yli 260:llä

Oulun yliopistollisessa sairaalassa (OYS) on hoidossa yhteensä kahdeksan koronapotilasta, joista neljä on tehohoidossa ja neljä vuodeosastohoidossa.



Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu lauantaiaamuun mennessä kaksi uutta laboratoriovarmistettua koronatapausta perjantain tartuntojen lisäksi. Tällä hetkellä tiedossa olevia tartuntoja on siis 68. Uudet tautitapaukset liittyvät jo aiemmin tiedossa olleisiin koronatapauksiin.

Myös OYSissa sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on lisääntynyt perjantaihin verrattuna kahdella. Perjantaina kolme potilasta oli tehohoidossa ja kolme osastohoidossa.

Suomessa on nyt varmistettu 1882 koronavirustartuntaa, kertooTerveyden ja hyvinvoinnin laitos. Perjantaina iltapäivällä varmennettuja tautitapauksia kerrottiin olevan 1615, eli rekisteröityjen tapausten määrä kasvoi vuorokaudessa 267:llä.

Lauantaina julkaistut testituloksen sijoittuvat usealle eri päivälle.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä tehdään päivittäin noin 450 koronavirustestiä. Koko maan testauskapasiteetti noin 2500 testiä vuorokaudessa.

Perjantaina koronaan menehtyneiden määrä oli Suomessa 20 henkilöä. Lauantain lukua ei ole vielä julkaistu.

Perjantaina OYSin erityisvastuualueella oli sairaalahoidossa yhteensä 13 potilasta. Heistä kahdeksan oli tehohoidossa. OYSin erityisvastuualueeseen kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin lisäksi myös Lapin, Länsi-Pohjan, Kainuun ja Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirit. Lauantain määrät eivät ole vielä päivittyneet THL:n palveluun.

Juttua päivitetty 4.4. kello 12.45. Lisätty perjantain koronatilanne OYSin erityisvastuualueella.