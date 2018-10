Outi Alanko-Kahiluoto: Olen käytettävissä vihreiden puheenjohtajaksi – ehdokkaan juuret ulottuvat Ouluun ja Tyrnävälle

Helsinkiläinen kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto ilmoittautui sunnuntaina mukaan vihreiden puheenjohtajakisaan.

– Olen päättänyt olla käytettävissä vihreiden puheenjohtajaksi. Minulla on puheenjohtajana tarvittavaa kokemusta ja osaamista juuri sen verran kuin on mahdollista hankkia olematta vielä puheenjohtaja, Alanko-Kahiluoto toteaa tiedotteessaan.

Suomessa on ensi keväänä EU- ja eduskuntavaalit. Alanko-Kahiluoto sanoo, että tällaisessa tilanteessa vihreät tarvitsee puheenjohtajaksi kokeneen poliitikon.

– Puheenjohtaja pitää voida heittää turvallisin mielin neuvotteluihin ja vaalipaneeleihin. Hänen on tunnettava meidän ja muiden politiikka läpikotaisin.

52-vuotias Alanko-Kahiluoto on ollut kansanedustajana vuodesta 2007 asti.

Juuret Oulun seudulla

Alanko-Kahiluodon juuret juontavat Oulun seudulle. Hän syntyi Oulussa, mutta hänen perheensä muutti pois hänen ollessaan pieni.

Kalevan haastattelussa toukokuussa 2016 Alanko-Kahiluoto kertoi käyvänsä edelleen silloin tällöin Oulussa katsomassa tätiään, serkkujaan ja heidän perheitään.

– Isäni on kotoisin Tyrnävältä. Hän kävi oppikoulunsa Oulussa ja asui siellä tavatessaan äitini. Isäni kotitalo on nykyisin kotiseutumuseo, ja Tyrnävän kirjastossa on esillä setäni Väinö Kirstinän runoja. Vaikka en muista Oulun ajoistani paljon, koen juurieni yltävän seudulle edelleen, Alanko-Kahiluoto sanoi tuolloin.

Uusi puheenjohtaja valitaan ensi lauantaina

Vihreiden puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi, kun Touko Aalto kertoi luopuvansa puheenjohtajuudesta sairauden vuoksi. Vihreiden puheenjohtajana toimii tällä hetkellä Maria Ohisalo.

Vihreiden puoluevaltuuskunta valitsee uuden puheenjohtajan ensi lauantaina 3. marraskuuta. Hän hoitaa puheenjohtajan tehtävää ensi kesäkuuhun saakka, jolloin on vihreiden puoluekokous.

Ylen tekemän kyselyn mukaan Ohisalo on myös vihreiden puoluevaltuuskunnan suosikkiehdokas puolueen puheenjohtajaksi.

Touko Aalto valittiin puolueen puheenjohtajaksi kesällä 2017. Vihreiden puheenjohtajakausi kestää kaksi vuotta.

Gallup-kyselyjen perusteella vihreiden kannatus on sulanut kovaa vauhtia alaspäin. Lokakuun alussa Ylen teettämässä mittauksessa vihreiden kannatus oli 12,6 prosenttia.

Juttua päivitetty kello 17.15: Lisätty tiedot Alanko-Kahiluodon kytköksistä Oulun seudulle.