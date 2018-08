Oulussa opiskeleva saamelainen Anne Olli valittiin vuoden sateenkaarinuoreksi

Vuoden 2018 sateenkaarinuoreksi on valittu Anne Olli, joka asuu ja opiskelee tällä hetkellä Oulussa.

Kyse on Setan nuorisotoimikunnan tunnustuksesta, joka jaettiin neljättä kertaa.

Setan mukaan Anne Olli on edistänyt toiminnallaan aktiivisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvien saamelaisten oikeuksia ja näkyvyyttä esimerkiksi koordinoimalla ensimmäistä Suomessa järjestettyä Sápmi Pridea ja antamalla aiheesta haastatteluja.

– Minulle on suuri kunnia ja iloinen yllätys, että minut on valittu vuoden 2018 sateenkaarinuoreksi. Viime vuosi oli kieltämättä rankka ja täynnä uusia haasteita, kun jossain vaiheessa huomasin olevani Suomen puolen ensimmäisen Sápmi Priden pääjärjestäjä. Stressin määrä oli välillä infernaalinen enkä tiennyt yhtään mitä odottaa, mutta lopulta kulkueeseen tuli lähes 200 osallistujaa! Inarissa! Olli iloitsee.

Olli korosti kiitospuheessaan moniperustaisen syrjinnän tunnistamista ja päällekäisten vähemmistöidentiteettien vaikutusta sateenkaari-ihmisten hyvinvointiin.

Hänen mukaansa "kaapin" ovet voivat olla korkeat ja raskaat, jos kuuluu useampaan vähemmistöön.

– Kun kuuluu useampaan syrjittyyn vähemmistöön, voi joutua tilanteisiin, joissa joutuu ikään kuin valitsemaan, onko saamelainen vai queer.

– Minä haluan toivoa, että vielä joskus me elämme maailmassa, jossa jokaisella on aidosti tilaa olla omana itsenään eikä tarvitse pelätä saako töitä tai hylkääkö suku ja ystävät, jos nämä raskaat ovet potkaisee auki. Haluan, että vaikeista asioista voidaan puhua avoimemmin, mutta haluaisin myös välillä lukea positiivisia juttuja sateenkaarisaamelaisuudesta. Haluan, että yhä useampi sateenkaarisaamelainen saa äänensä kuulluksi. Me olemme aina olleet täällä ja tulemme olemaan jatkossakin, hän sanoo Setan tiedotteessa.

Nuorisotoimikunta valitsi voittajan yleisön ehdotusten perusteella. Tunnustus jaettiin lauantaina 18. elokuuta Lahti Pride-tapahtumassa.

Edellisten vuosien Sateenkaarinuoret ovat olleet Mio Kivelä, Elina Partanen ja Sani Koskimäki.