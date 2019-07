Oulussa kannattaa sijoittaa asuntoihin – kaupunki on Suomen kolmanneksi paras asuntosijoituskohde

Oulu on Suomen kolmanneksi paras asuntosijoituskohde, selviää Suomen Vuokranantajat ry:n ja Pellervon Taloustutkimuksen vuosittaisesta tuottotutkimuksesta.

Oulu sijoittui tutkimuksen kaupunkirankingissa kolmanneksi viime vuoden tapaan. Ykköspaikan vei Rovaniemi, joka nousi viidenneltä sijalta ensimmäiseksi. Kuopio sijoittui toiseksi.

– Yliopistokaupungit erottuvat vertailussa keskimääräistä parempina sijoituskohteina. Toisaalta pienemmistä yliopistokaupungeista on löydettävissä huomattavasti korkeampia vuokratuottoja kuin esimerkiksi Helsingistä tai Turusta, kertoo Suomen Vuokranantajien yhteiskuntasuhdepäällikkö Tuomas Viljamaa tiedotteessa.

Tänään julkaistu kaupunkiranking perustuu vuosittaisiin ennusteisiin, jotka koskevat asuntosijoittamisesta tulevia tuottoja. Vuokratuoton laskemiseksi on tehty keskimääräiset alueelliset hinta- ja vuokraennusteet vuosille 2019–2023. Mukana on 24 kaupunkia, joissa on tarkasteltu vuokrantuottoa, arvonnousua ja alueellisia tekijöitä, kuten väestönkasvua ja opiskelijoiden osuutta.