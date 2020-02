Oulun seudulla varoitetaan kovasta tuulesta, huonosta ajokelistä ja liukkaista kevyen liikenteen väylistä – tuulenpuuskat voivat puhaltaa myrskylukemissa

Puuskainen tuuli voi vielä tänään aiheuttaa tuhoja, arvioidaan Ilmatieteen laitoksella. Myrsky oli voimakkaimmillaan sunnuntain vastaisena yönä puolenyön molemmin puolin, mutta tuuli saattaa kaataa puita ja aiheuttaa sähkökatkoja myös maanantaina.



– Tuuli on heikkenemässä, mutta edelleen tuulee aika lujaa. Siellä sun täällä on puuskia, joissa tuulennopeus on 20 metriä sekunnissa, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Tomi Laurinen varhain maanantaina.

Päivystävä palomestari Vesa Ek Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kertoo, ettei kova tuuli ole työllistänyt Oulun seudulla pelastuslaitosta. Yhtään vahingontorjuntatehtävää ei sunnuntai-illan ja maanantain vastaisen yön aikana tullut.



Ilmatieteen laitoksen mukaan maakunnan länsiosissa liikennesää on huono maanantaina aamulla ja aamupäivällä lumisateen vuoksi. Lisäksi jalankulkusää on samalla alueella kehno. Jalkakäytävät ovat erittäin liukkaita, sillä jään päällä on vettä.

Tuulenpuuskat saattavat voimistua myös Pohjois-Pohjanmaalla 20 metriin sekunnissa.

– Aika laajalla alueella maan etelä- ja keskiosissa puhutaan puuskista, joissa tuulennopeus on vähintään 15 metriä sekunnissa, Laurinen sanoo.

Eteläisessä ja keskisessä Suomessa puut saattavat voivat herkemmin kuin vastaavalla tuulella muutoin, koska routaa on nyt tavallista vähemmän.

Maanantaiaamuna kello 6 aikaan Suomessa oli edelleen 1569 asiakasta ilman sähköä. Pohjois-Suomessa sähkökatkoja oli Kalajoella, Tyrnävällä, Rovaniemellä ja Ranualla.

Kello 8.30 sähköttömiä talouksia oli enää reilut 800. Pohjois-Suomessa ilman sähköjä oltiin Ranualla, Haapavedellä ja Hyrynsalmella.

Kovimmat tuulet Pohjois-Pohjanmaan eteläpuolella

Vielä sunnuntaina meriveden ennustettiin nousevan Perämerellä jopa kaksi metriä tavanomaista korkeammalle. Se olisi ollut erittäin harvinaista. Ilmatieteen laitoksen mukaan merivesi oli korkeimmillaan aamuyöllä noin kello kahden aikaan. Silloin se oli Oulussa noin 1,5 metriä ja Kemissä 1,4 metriä tavanomaista korkeammalla. Kello seitsemään mennessä merivedenpinta oli laskenut Oulussa noin 40 senttiä huippulukemista.



Sunnuntai-iltana voimistunut myrsky aiheutti tuhoja erityisesti maan eteläosissa sekä Pohjanmaalla. Sähköttömiä talouksia oli koko maassa enimmillään 16 000.

Yön aikana voimakkaimmat tuulet ovat puhaltaneet Pohjanmaan rannikolla. Esimerkiksi Vaasassa mitattiin tuulennopeudeksi puuskissa 28,4 metriä sekunnissa.

Pelastuslaitokset ovat saaneet ilmoituksia muun muassa kaatuneista puista, vesivahingoista ja kattopeltien irtoamisista. Esimerkiksi Pohjanmaan pelastuslaitoksella on ollut sunnuntai-illasta kello 18:sta alkaen nelisenkymmentä myrskyyn liittynyttä tehtävää.



– Tilanne rauhoittui puoleen yöhön mennessä, kertoi Pohjanmaan pelastuslaitoksen päivystävä palomestari Ismo Ojala STT:lle aamuyöllä neljän aikoihin.



Keskituuli ei noussut yöllä maa-alueilla myrskylukemiin. Myrskytuuli puhaltaa, kun kymmenen minuutin keskituuli on vähintään 21 metriä sekunnissa. Sen sijaan rannikkoasemilla Kaskisissa, Raumalla, Uudessakaupungissa ja Kökarilla keskituuli oli yön aikana myrskylukemissa.

Maan etelä- ja keskiosissa voi maanantaina tulla sadekuuroja. Itäisessä ja pohjoisessa Lapissa sadetta on luvassa vielä iltapäivällä. Lapissa sade tulee lumena, eteläisessä ja keskisessä Suomessa vetenä. Oulun seudulle on ennustettu räntäsadetta koko iltapäivään saakka.

Katso paikkakuntakohtainen sääennuste Kalevan Sää-sivulta.

Juttua täydennetty uusilla tiedoilla sekä korjattu merivedenkorkeuden huippulukema Oulussa 17.2. kello 7.32.