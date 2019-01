Oulun Matkailun toimitusjohtaja: "Haluan haastaa Oulun seudun asukkaat ylpeyteen alueestaan ja olemaan matkailija omalla maallaan"

Päivi Penttilä haastaa oululaiset ylpeyteen omasta alueestaan ja tekemään yhteistyötä.

Matkailumarkkinointi on mielikuvien luomista, eikä sitä tehdä ihan hetkessä.

Miten saataisiin Oulun alueelle enemmän matkailijoita?

Runsaat puoli vuotta Oulun Matkailu Oy:n toimitusjohtajana toimineen Päivi Penttilän mielestä oikotietä onneen ei ole.

– Matkailumarkkinointi on pitkäjänteistä työtä: pikavoittoja ei tule.

– Olin yllättynyt, kun sukelsin Oulun seudun matkailumaailmaan, että potentiaalia on paljon. Bisnesmatkailussa on selkäranka, mutta matkailijatilastot ovat aivan tasaisia vuodesta toiseen, Penttilä sanoo.

Penttilän mukaan on tärkeä puhua Oulun seudun matkailusta kokonaisuutena.

– Kotimaa on iso osa matkailustamme, ja tulee olemaan. Meidän pitää päästä nousemaan kotimaisen matkailun puheenaiheeksi. Kysymys on muun muassa siitä, miten tuotteistamme kohteet ja teemme niistä kokonaisuuksia asiakkaille?

Mielikuvat synnyttävät halun matkustaa lomalla johonkin tiettyyn paikkaan.

– Vahvat tarinat, kasvot, ihmiset ja matkailijoiden omat kokemukset ovat tärkeitä asioita. Ne ovat myös pitkän suunnitelmallisen työn tulos. Lisäksi pitää ymmärtää koko matkailijakokemus: mitä kaikkea tapahtuu, kun turisti tulee Ouluun.

Tähän kuvaan ei Penttilän mielestä sovi sekään, että lentokentällä voi joutua etsimään bussia, jossa ei voi maksaa kortilla – ja jonka matka keskustaan vie tunnin.

Myönteisen mielikuvan levittäminen on tärkeää. Pitää kertoa, miten hienoja ja spontaaneja kommentteja täällä käyneet ovat kertoneet luonnosta, rauhallisuudesta ja ystävällisistä ihmisistä.

Oulun valtti on sen saavutettavuus.

– Olen iloinen Lappiin ja Koillismaalle lentävistä tilauslennoista. Mutta Oulullakin on hyvä saavutettavuus Helsingin kautta sekä suoraan Tukholmasta. Se on iso valtti. Juuri tuli tieto, että eräs matkanjärjestäjä on rakentamassa Tukholma-yhteydestä pakettia Oulun alueelle. Se on taas askel eteenpäin.

Tekemistä riittää. Oulun seudun matkailussa osaaminen on vielä Penttilän mukaan yhdistämättä.

– Olemme siinä elinkaaren vaiheessa, ettei kuluttajatuotteita juuri ole matkailijoille Oulussa – kun ei ole ollut kysyntääkään, Penttilä sanoo ja viittaa esimerkiksi säännölliseen laivaliikenteeseen Oulun merialueella.

– Nyt on oikea hetki nostaa Oulun alue matkailukohteena uudelle tasolle.

Tänäkin vuonna Oulun seudulle tuodaan kymmeniä matkanjärjestäjiä, joille kerrotaan alueen vahvuuksista ja erityispiirteistä.

– Konkreettiset teot ovat tärkeintä kansainvälistä markkinointia ajatellen. Oulun seudun on investoitava matkailuun, ilman sitä ei myyntiä saada aikaan.

Penttilä arvostaa seututason yhteistyötä.

– Täällä on hitsauduttu hienosti yhteen. Tuloksia on tullut vaikkapa Oulun, Rokuan, Kalajoen ja Syötteen alueellisessa myynnissä.

Uutena, menestyvänä asiana Penttilä nostaa esiin Attractive Oulu Region -hankkeen synnyttämän koulutusmatkailun.

– Perinteiset matkailutuotteet ja suomalainen koulutusjärjestelmä voidaan yhdistää. Meillä on jo paketteja. Esimerkiksi suomalainen kouluvierailu ja luontoretki – japanilaisista on eksoottista mennä metsään poimimaan marjoja ja oppimaan.

– Tähän työhön minut sai innostumaan se, että Oulun seudulla on kaikkea kiinnostavaa. Hämmästyin Helsingissä, miten vähän siellä tiedetään Oulusta.

– Haluaisinkin haastaa Oulun seudun asukkaat ylpeyteen alueestaan ja olemaan matkailija omalla maallaan. Seutukohteita on ympäriinsä, ja niihin on hyvä viedä vieraita.

Oulun seudun matkailustrategia on Päivi Penttilän mukaan kunnianhimoinen.

– Meillä on osaava myynti ja markkinointi, mutta vetovoimatekijöiden kehittämistä on tehtävä koko ajan. Matkailuyrittäjät tuovat tulon. Heitä on tärkeä auttaa. Verkostossamme heitä on nelisenkymmentä. Hienoa, että liiketoiminnan tekijät ovat mukana suunnittelemassa kaikkea. Matkailuyrittäjien ja päättäjien tapaaminen on valmisteilla.

Perustavan luokan estettä onnistumiselle ei ole.

– Oulussa on korostunut pitkään ict. Haluaisin, että päätettäisiin yhdessä nostaa matkailu isoksi asiaksi ja tehtäisiin samaan aikaan eri rintamilla kovasti töitä. Pitää tutkia tarkkaan, mitkä sisällöt herättävät kiinnostusta Oulua kohtaan.

– Revontulibussi on syntynyt tarpeesta. Se on hyvä esimerkki uudesta aluevaltauksesta.

Viikon kuluttua Helsingissä alkavilla Matkamessuilla Oulun seudulla ei ole valtavaa omaa osastoa.

– Olemme tehneet valintoja. Matkamessuilla meille tärkeä osuus on myös kansainväliset bisnestapaamiset ennen messuja. Kalenterini on jo täynnä 15 minuutin tapaamisia matkanjärjestäjien kanssa.

– Messut on vain yksi media. Painopiste on nostaa meidät digitaalisissa kanavissa sille tasolle, että herätämme huomiota.