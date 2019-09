Näitä olosuhteita on turha kenenkään kadehtia. Vangilla ei ole vapautta. On tietty päiväjärjestys ja sellin ovi menee kiinni tiettyyn aikaan, eikä sieltä pääse enää ulos. Hotellivertaukset ovat kaukaa haettuja, tiivistää Järvi.

Yleensä vankilaan joutumiselle on joku syy, joten ei niiden olojen kovin kummoisia pidä olla.

Siviilissä moni asuu paljon kurjemmissa olosuhteissa, ainoa ero on se vapaus.