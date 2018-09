Oululaisfirma kehittää lisättyä todellisuutta – ohjausnappi ilmestyy kämmenelle tai leijuu ilmassa

Haussa teollinen rahoittaja

Augumenta Oy on perustettu Oulussa 2012. Työllistää yhdeksän: määrä on vuodessa yli kaksinkertaistunut.

Asiakkaana yli 200 yritystä. Myynnistä 75 prosenttia on vientiä.

2017 liikevaihto oli noin 200 000 euroa. Kasvaa yli sata prosenttia 2018.

Etsii maailmanvalloituksen tueksi strategista teollista rahoittajaa. Tähän asti päärahoittajana on toiminut Butterfly Ventures.

Lokakuu on kiireinen: Münchenissä järjestetään AWE-messut ja Tokion lähellä CEATEC-teknologiamessut, joilla käy noin 150 000 vierasta. ITAC, joka on Japanin hallinnon, yliopistojen ja yritysten välinen organisaatio, on kutsunut Augumentan ainoana Suomesta. Osallistujat valitsi 3 000 yrityksen raati.

Business Finland rahoittaa virtuaalitodellisuutta 30 miljoonalla 2017–2019.

Alaa edistää Suomessa myös tanskalaisjapanilainen Nordic XR Startupsin kiihdyttämö.