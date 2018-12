Oululaisen kansanedustajan Ville Vähämäen asumisasia etenee syyteharkintaan – KRP: Epäillään törkeästä petoksesta

Eikö se riitä, että maksaa edut takaisin. Tällaisilla etujen kalasteluilla on niin pitkät perinteet kansanedustajien keskuudessa, ettei niitä kannata syytteillä katkaista. Kun on paljon etuja, on myös paljon houkutuksia. Alkaa olla aika yleistä siviilissäkin, että rahojen kanssa tekemisessä oleva kääntää osan rahoista itselleen, se on ihmisen geeneissä.