Oululainen konkaripoliitikko Liisa Jaakonsaari ei lähde ehdolle europarlamentti- eikä eduskuntavaaleihin

Oikein. Kansat ympäri Euroopan ovat sanoneet nyt selkeästi EI sosialismille. Ei sosialismia, ei globalismia eikä mitään muutakaan tuollaista ideologista humppalooraa. Me haluamme elää ja olla vapaita kansalaisia ilman että jokaiseen asiaamme puututaan. Kyllä, kyllä, tiedetään että sosialistit tarkoittavat "hyvää" kun haluavat pitää meistä huolta, mutta katsokaan kun se todellisuus on hieman toinen. Me olemme nyt nähneet mitä se sosialismi on eli hallinnon luukulta toiselle saat olla almuja anelemassa ja ihmisarvosi tulee taatusti murskatuksi siinä. Moni aikuinen ei enää edes muista kuinka upeaa on elää ja olla vapaasti ja itsenäisesti. Bai bai sosialismi ei tule ikävä.