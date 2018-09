Oululainen konkaripoliitikko Liisa Jaakonsaari ei lähde ehdolle europarlamentti- eikä eduskuntavaaleihin – "Juhlavuoteen on hyvä lopettaa"

Europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari (sd.), 73, ei lähde ehdolle ensi kevään europarlamentti- eikä eduskuntavaaleihin. Jaakonsaari kertoi asiasta STT:n haastattelussa.

Jaakonsaari valittiin eduskuntaan ensi kertaa vuonna 1979. Europarlamentissa hän on istunut vuodesta 2009. Työministerinä Jaakonsaari toimi vuosina 1995–99.



– Ensi vuonna olen toiminut 40 vuotta yhtäjaksoisesti parlamentaarikkona. Tuli sellainen sisäinen tunne, että tähän juhlavuoteen on hyvä lopettaa, Jaakonsaari sanoi.



Jaakonsaari arvioi olevansa pisimpään Suomessa parlamentaarikkona toiminut nainen.



– Vähän haikea päätös tämä on, mutta nyt se on tehty.



Oululainen Jaakonsaari toivoo, että hänen tilalleen europarlamenttiin saadaan ensi kevään vaaleissa sosiaalidemokraattinen meppi Pohjois-Suomesta.



– Uskon, että pohjoisen alueen merkitys nousee voimakkaasti koko Euroopan kannalta, jos pohjoisen kautta rakennetaan kaapeliyhteydet Aasiaan, Jaakonsaari sanoo.

Vaikka parlamentit nyt jäävätkin taakse, Jaakonsaari ei kuitenkaan aio jättää vaikuttamista.



– Olen aina rakastanut ajatushautomoita. Jos vaikka johonkin sellaiseen pääsisi.



"Parempaan suuntaan menty"



Päinvastoin kuin monet muut parlamentaarisesta työstä luopuvat kansanedustajat, Jaakonsaari ei ole sitä mieltä, että eduskuntatyö olisi mennyt huonompaan suuntaan. Tällaisia näkemyksiä ovat esittäneet viime aikoina muun muassa eduskunnan jättävät keskustakansanedustajat Seppo Kääriäinen ja Tapani Tölli.



– Jos vertaa niihin aikoihin kun tulin eduskuntaan 40 vuotta sitten, eduskunnan asema on muuttunut parempaan suuntaan ja siellä käydyt keskustelut ovat menneet parempaan suuntaan, Jaakonsaari sanoo.



Jaakonsaaren mukaan 40 vuotta sitten eduskunta ei juuri puuttunut hallituksen esityksiin, kun "edes pilkun paikkaa ei voinut muuttaa".



– Poliittinen keskustelu oli yksinpuhelua ja kyselytunnit olivat naurettavia.



Kansanedustajat olivat kyselevinään ja ministerit olivat vastaavinaan, mutta minkäänlaista debattia ei ollut, koska työjärjestys ei sitä sallinut.



– Nythän asiat ovat muuttuneet, ja se saattaa häiritä vanhempia konkareita, että keskustelu on niin värikästä.



Jaakonsaari muistuttaa, että kansainvälisessä vertailussa suomalainen eduskuntatyö on edelleen hyvin rauhallista.



– En yhdy tähän konkarien kuoroon, että ennen kaikki oli paremmin.

Kumpula-Natri pyrkii jatkokaudelle



Sosiaalidemokraateilla on tällä hetkellä kaksi europarlamentaarikkoa. Vaasalainen meppi Miapetra Kumpula-Natri ilmoitti kesäkuussa haluavansa jatkaa työtä Brysselissä ja lähtevänsä uudelleen ehdolle.

Sdp:n on tarkoitus nimetä eurovaaliehdokkaitaan syksyn aikana.

Pirkanmaan Sosialidemokraatit ovat esimerkiksi esittäneet Kalevi Sorsa-säätiön vt. toiminnanjohtajan Kaisa Pennyn nimeämistä ehdokkaaksi.

Euroopan parlamentin jäsenet valitaan ensi toukokuussa. Myös Suomen eduskuntavaalit ovat keväällä.

Viime päivinä moni politiikan konkari on ilmoittanut jättäytyvänsä pois päivänpolitiikasta.