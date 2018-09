Oululainen kansanedustaja Hanna Sarkkinen haluaa lisää rahaa kaksoisraiteelle: Oulusta neljässä tunnissa Helsinkiin ja tunnissa Rovaniemelle

Se on meleko kyytiä, jos Oulusta Rovaniemelle tunnissa.

220Km:n matka edellyttää, että koko matka on kuljettava 220 km/h. Kemissä ei ehdi pysähtyä. Mutta jos Kemissä pysähdytään 3 min. ja hiljennys ja kiihdytys vie 2minuuttia niin matkavauhti on nostettava 240 Km/h.