Oulangan tutkimusasemalla alkaa mittava ilmaston- ja ympäristönmuutokseen keskit-tyvä seurantatutkimus. Metsään vedetään kolme kilometriä valokaapelia, joka välittää yli 200 erilaisen sensorin ja anturin mittaamaa tietoa.

"Tämä 1 hehtaarin aitaus pystytettiin kesällä 1994 poro-laidunnuksen vaikutusten demonstroimiseksi ja myöhempien tutkimusten tarpeisiin."

Teksti löytyy verkkoaitaan ripustetusta kyltistä läheltä Oulangan tutkimusasemaa Kuusamossa.

– Kukaan ei voinut tietää, kuinka arvokas alue tämä tulee olemaan, tutkimusaseman johtaja erikoistutkija Riku Paavola kiittelee aitauksen perustajia.

Tutkimusalueen sisällä lähes neljännesvuosisadan porottomuus näkyy ympäristöä paljon runsaampana jäkäläpeitteenä.

24 vuoden porottomuus näkyy jäkälän määrässä selvästi. KUVA: Jukka Leinonen

Vanha alue pääsee nyt osaksi Oulun yliopiston Oulangan tutkimusaseman maastoon rakentuvaa ainutlaatuista koejärjestelyä, joka mittaa ympäristön- ja ilmastonmuutosta hyvin monipuolisesti.

Kyltin vieressä verkkoaidassa on ovi, jonka munalukkoon Paavola kaivaa taskustaan avaimen. Ovelta alkavat pitkospuut johdattavat kulkijat aitaukseen. Jäkälän seasta nousee kymmeniä kangasrouskun lakkeja, mutta niiden poiminen on ehdottoman kiellettyä.

Pitkokset haarautuvat tämän tästä eri kolkille aitausta. Paavola kertoo, että aitauksen kenttäkerros halutaan säilyttää mahdollisimman koskemattomana.

Keskeltä aitausta löytyy 18-metrinen torni, johon on kiinnitetty monenlaisia mittalaitteita.

– Säteilytase, lämpövuo, lumensyvyys, Paavola luettelee muutamia mitattavia asioita. Laatikko tornin rungossa alkaa raksuttaa aika ajoin, se on merkki tietojen välittämisestä eteenpäin.

– Seuranta on käynnissä 24/7/365 ja sitä on tarkoitus jatkaa maailman tappiin, Paavola linjaa. Alueen arvo alkaa hiljalleen hahmottua.

Ajatus nyt työn alla olevista koekentistä sai alkunsa jo nelisen vuotta sitten. Grönlannissa, Huippuvuorilla ja Islannissa mitattiin ympäristönmuutosta jatkuvatoimisesti ja tutkimusta haluttiin samoilla metodeilla laajentaa myös Oulangalle.

– Idea lähti kuitenkin jalostumaan ja laajeni huomattavasti alkuperäisestä, Paavola kertoo. Lisäksi siinä missä aiemmat kohteet ovat vain mittausasemia, Oulangalla mukaan tulee koeympäristöjen manipulointi.

Tutkimusaseman johtaja Riku Paavola esittelee säteilytasetta mittaavaa radiometriä. KUVA: Jukka Leinonen

Ensimmäinen tärkeä lisäys oli tuoda työhön mukaan lunta koskeva kokeellinen osa. Oulangalla osalta koealoista poistetaan lumipeitettä ja toisille aloille lunta puolestaan lisätään. Tällä halutaan siis saada selville ympäristönmuutoksia erilaisissa lumiolosuhteissa, joita ilmastonmuutoksen odotetaan tuovan tullessaan.

Toisena oleellisena tekijänä kuvaan tulivat mukaan porot. Mitä vaikutuksia poronlaidunnuksella on ympäristöön ja toisaalta, mitä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on porontaloudelle? Paavolan mukaan työ tuleekin tuottamaan myös poronhoitajille hyvin relevanttia tietoa.

Mittaustornin lisäksi aitaukseen on perustettu viljalti neliömetrin koealoja, joita aletaan seurata monin tavoin.

Poroilta aidatun alueen viereen on nyt perustettu toinen identtinen koejärjestely, mutta tälle alueelle porot ovat tervetulleita.

Nämä molemmat hehtaariruudut ovat hyvin karua, kuivaa mäntykangasta. Toiset hehtaarin koealat – aidattu ja aitaamaton – perustetaan läheiselle Puukkosuolle, joka on paitsi tietysti hyvin kostea ympäristö, myös ravinteikas.

Näiden paikkojen väliin jää suhteellisen jyrkkä rinne vanhaa kuusikkoa, ja sinne tutkijat haluaisivat perustaa vielä kolmannen tutkimuskokonaisuuden, mutta se jää tulevien vuosien työksi.

– Tämä laajennus tehdään, jos saadaan rahoitusta ja luvat Metsähallitukselta, Paavola kertoo. Tutkimusalueet sijaitsevat Oulangan kansallispuistossa, siis suojelualueella, mutta Paavola kiittelee lupien järjestyneen Metsähallitukselta jouhevasti.

– Asiantuntija kävi maastossa läpi kaikki kohteet, Paavola kertoo.

Rinnekuusikkoa ennen tutkimus laajenee maan alle, jonne asennetaan todennäköisesti jo ensi kesänä putkistosysteemi, jonka sisään tulee erikoiskameravarustus. Tällä on tarkoitus mitata sienirihmaston ja puiden hienojuuriston kasvua. Yhteistyökumppani tähän työhön tulee Saksasta.

Muita yhteistyötahoja on mukana Alaskan, Aarhusin, Lundin, Helsingin, Turun ja Itä-Suomen yliopistoista sekä Luonnonvarakeskuksesta ja Arktisesta yliopistosta, joka on kansainvälinen, monitieteinen arktiseen tutkimukseen ja koulutukseen keskittyvä yhteistyöverkosto.

– Yhteistyötä on pakko ollakin paljon, kun systeemi on näin monimutkainen, Paavola lisää.

Turun yliopisto lähti mukaan monistamaan tutkimusta: Utsjoelle Kevon tutkimusasemalle rakennetaan mäntykankaan koekentästä identtinen asetelma.

Laboratoriomestari Katja Sippola käsittelee tutkimusasemalla saapuvia aineistoja. Tällä hetkellä laboratorionkin pöydät pursuavat maastoon asentamista odottavia antureita. KUVA: Jukka Leinonen

Oulangan seurannat ovat mukana pitkäaikaisen ekologisen tutkimuksen eLTER-verkostossa ja kokeellisen ekologisen tutkimuksen rakenteilla olevassa AnaEE-verkostossa. eLTER on jo EU:n tutkimusinfrastruktuurin tiekartalla, missä on mukana monia tieteen suurhankkeita, joista hiukkaskiihdyttimet lienevät suurelle yleisölle tutuimpia. Myös AnaEE-verkosto on matkalla tiekartalle.

– Akatemian rahoittamasta INAR RI Ecosystems –projektista tulee Puukkosuon koealueen rahoitus ja se on muutenkin kansallisella tasolla todella tärkeä integroivan ekosysteemitutkimuksen iso hanke, jonka kautta olemme myös mukana kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla, mikä on merkittävä asia, Paavola kertoo.

Metsään vedetään Paavolan karkeiden laskelmien mukaan kolme kilometriä valokaapelia ja runsas kaksi kilometriä järeää sähkökaapelia. Infrastruktuuri halutaan rakentaa sellaiseksi, ettei tiedonsiirtokapasiteetti lopu heti kesken.

– Lisäksi anturikaapelia on systeemissä ainakin viisi kilometriä sekä erilaisia sensoreita ja antureita kolmatta sataa kappaletta, Paavola lisää.

Valokuitu- ja sähkökaapelit saatiin kaivettua maahan vanhan sähkölinjan paikalle. KUVA: Jukka Leinonen

– Emme tiedä, mitä ja paljonko kymmenen vuoden päästä halutaan mitata, Paavola perustelee ja korostaa alkuvaiheessa tehtävien valintojen ja päätösten tärkeyttä pitkäkestoisia koejärjestelyjä perustettaessa.

Edelleen joitain tutkimusasetelmiin liittyviä kysymyksiä on auki, kuten paljonko lunta poistetaan koealoilta tai kuinka paljon maaperänäytteenottoa uskalletaan tehdä. Tutkimusjärjestelyt ovat Paavolan mukaan kuitenkin 95-prosenttisesti valmiita.

Pitkän suunnittelun jälkeen ollaan siinä tilanteessa, että aseman nurkat ovat täynnä erilaisia laitteita ja johtokieppejä, joista mahdollisimman paljon pitäisi saada maastoon ennen talvea.

Lämpövuoantureita asennetaan yksi kappale kunkin instrumenttimaston juurelle. KUVA: Jukka Leinonen

– Nämä ovat periaatteessa kehittyneen sääaseman kaltaista laitteistoa, mutta kukaan ei ole aiemmin kasannut näitä tällä tavalla, systeemi on uniikki, Paavola kertoo.

– Laitteet ja ostopalvelut ovat maksaneet noin 300 000 euroa, Paavola laskee. Lisäksi arvio projektiin tähän mennessä käytetyn työmäärän kustannuksista on vähintään 50 000 euroa. Rahoittajina ovat pääasiassa olleet Oulun yliopisto ja Suomen Akatemia.

Aineistolle tarvitaan myös loppukäyttäjiä: väitöskirjantekijöitä, graduntekijöitä ja tutkijoita. Opinnäytteiden ja julkaisujen määrää voi tässä vaiheessa vain arvailla, mutta selvää on, että mitä pidemmäksi mittaushistoria kasvaa, sitä monipuolisempia mahdollisuuksia se tarjoaa tutkijoille.

Aineiston kertymisen suhteen tällä hetkellä ollaan ajallisella vedenjakajalla, sillä Oulangan tutkimusasemalla on kerätty tietoa erilaisista ympäristömuuttujista pitkään, pisimmät mittaussarjat ovat aseman perustamisen alusta, vuodesta 1966.

Asemalla runsaan 50 vuoden aikana kerätty tieto on mainio pohja nyt laajenevalle seurannalle.

– Esimerkiksi vanhat lumen- ja roudansyvyyden mittaukset tukevat uutta tutkimusta aivan mainiosti, Paavola kertoo.

– Tällaisten aineistojen arvo kasvaa vuosien myötä, Paavola korostaa.

Kun monet muut toimijat ovat vähentäneet pitkäaikaisseurantoja, Oulangalla toimitaan täysin päinvastoin.

– Miten voidaan vastata globaalikysymyksiin, jos ei ole siitä kertovaa aineistoa, Paavola kysyy. Oulangalla datasta ei tule olemaan puutetta.

Seurannat paljastavat muutoksen

Kuusamossa Oulangan tutkimusasemalla tuli vietettyä 1990-luvun alussa useita viikkoja biologian opintoihin kuuluneilla maastokursseilla. Paljon on yliopisto-opetuksessa muuttunut, mutta kenttäkurssit ovat onneksi edelleen ohjelmassa.

Eivät kuitenkaan muutoksitta. Kun talviekologian kurssi pidettiin neljännesvuosisata sitten maaliskuun alussa, se on nyt siirtynyt helmikuun loppuun.

Syynä tähän oli talvien muuttuminen: maaliskuun säät olivat käyneet niin oikullisiksi, että talvikurssilla opetettavien ilmiöiden havaitsemisesta ei enää ollut takeita.

Siirrosta huolimatta kurssilaiset eivät pääse välttämättä näkemään kunnon tykkykuusia, jos tammi-helmikuulla yleistyneet suojasäät ehtivät pudottaa tykkylumet puista.

Ilmastonmuutoksen huomaa omassa elämässään, kun siitä saa havainnollisen esimerkin. Tällaiset ovat kuitenkin poikkeuksia. Pääosin ilmasto muuttuu niin hitaasti, että tunnetusti lyhyt miesmuisti ei hahmota ilmiötä.

Siksi pitkäaikaiset ympäristön seurannat ovat ensiarvoisen tärkeitä. Ne paljastavat, kuinka monin tavoin ilmaston muuttuminen vaikuttaa meitä ympäröivään luontoon.

Tutkijoiden työnä on paitsi tulkita seuranta-aineistoja, myös pohtia muutosten seurauksia luontoon ja ideoida jatkotutkimuksia.

Tutkimuksen rahoittajilta vaaditaan tässä sitoutumista, sillä pitkäaikaisseuranta vie nimensä mukaisesti pitkän ajan. Tällä tieteenalalla kvartaali tarkoittaa neljännesvuosisataa.

Oulangalla tehty työ kuitenkin osoittaa, että pitkäjänteisyys kannattaa. Parin kvartaalin pohjalta on hyvä ponnistaa kohti aivan uusi tutkimusulottuvuuksia, ensimmäisiä tuloksia saataneen lähivuosina.