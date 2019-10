Oulaisissa puhunut Riku Aalto on tiukkana kikyistä: Talkootyö on loputtava

Teollisuusalan tes-neuvottelut venyvät ensi viikolla h-hetkeen, uskoo Aalto.

Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto uskoo, että edessäoleva viikko on työntäyteinen.

Alan työehtosopimusneuvottelut ovat hänen mukaansa pahasti kesken. Muutamilla teollisuusaloilla nykyinen työehtosopimus umpeutuu jo lokakuun lopussa, eli ensi torstaina. Syksyn neuvotteluissa käsiteltävänä on 33 eri työehtosopimusta. Osalla sopimukset loppuvat portaittain loppuvuoden ja alkuvuoden aikana.

– Olemme aika kaukana näkemyksistä. Näyttää vähän huonolta, Aalto kommentoi viikonloppuna Oulaisissa, missä hän osallistui teollisuustyöväen ammattiosaston tasavuosijuhiin.

Aalto arvelee, ettei sovintoon työaika- ja palkka-asioista päästä kuin vasta viimeisinä päivinä, lähellä h-hetkeä. Päätöksiä tai keskusteluja näistä asioista ei vielä ole yksityiskohtaisesti päästy käymään.

Isoimmaksi kysymykseksi hän arvelee nousevan kilpailukykysopimuksesta keskustelemisen. Aalto on kannassaan tiukka.

– Talkootyön tekeminen pitää loppua. Kolme vuotta sitten sovittiin, että kikyjä on kolmena vuonna ja sitten loppuu. Ei ole mitään toista vaihtoehtoa, hän sanoo.

Kiky-asiat puhuttivat myös Oulaisissa. Teollisuustyöväen 40-vuotisjuhlaan osallistunut väki antoi tukensa Aallon näkemyksille siitä, että 24 tunnin vuositason kikyilyt saisivat nyt olla ohitse. Aistittavissa on, että odottavien aika tuntuu pitkältä. Samaa viestiä hän saa kentältä ympäri Suomen.

– Tuntuu tietenkin hyvältä, että kenttä on tukena tässä asiassa.

Aalto ei lähde avaamaan, millaisia työehtotavoitteita tai mahdollisia palkankorotuksia hän tulevien päivien neuvotteluille asettaa. Asioita ja muutoksia katsotaan kokonaisuutena. Yhtä asiaa hän halua pitää kuitenkin ensisijaisena.

– Koska ollaan neuvottelemassa, tavoitteena on, että ratkaisu saadaan aikaan neuvottelemalla, hän painottaa.

Mahdolliset lakkoilut ovat ajankohtaisia sitten, jos neuvottelut eivät tuota tulosta. Ne eivät kuitenkaan konkretisoidu heti. Ammattiliitolla on kahden viikon ilmoitusvelvollisuus työnantajalle ennen mahdollisen lakon alkamista.

– Mitään tällaisia ei ole suunniteltu, vaan tavoitellaan neuvottelutulosta. Tarkoituksenamme ei ole häiritä työmarkkinoita, hän painottaa.

Suomen taloudellisen kehityksen ja viennin heijastelut näkyvät myös paikallisessa yritystoiminnassa. Riku Aalto on kuitenkin luottavainen siitä, ettei maa ole pysähtynyt vaan toisilla yrityksillä menee nyt paremmin kuin toisilla. Viimeviikkoiset tulosjulkistukset kertovat teollisuudessa olevan sekä nousijoita, että laskijoita.

– Brexit-asiat ja maailmantalouden tilanne selittävät näitä, hän painottaa.

Aalto ei kiellä huolta, mitä talousuutiset synnyttävät. Veturiyrityksien vaikutus on suuri. Isoista yrityksistä esimerkiksi SSAB on tiedottanut sulkevansa määräajaksi toisen masuuneistaan Raahessa. Millaisia vaikutuksia sillä on alueellisesti, ne ovat vielä edessäpäin nähtäviä asioita.

Vaikeuksia on myös muilla toimialoilla.

– Tällä seudulla myös mekaaninen metsäteollisuus on haasteissa. Esimerkiksi sahatoiminnot ovat vaikeutuneet, Aalto kertoo.