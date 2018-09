Otteet kovenevat: Tehyltä kanne HUS:n vuoronvaihtokiellon ohjeistuksesta

Puheenjohtaja Rytkönen: Potilasturvallisuus yksiselitteisesti työnantajan vastuulla.

Otteet kovenevat sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö Tehyn ja työnantajien välillä huomenna alkavassa ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa.

Muutama päivä sitten Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) ohjeisti esimiehiä siitä, etteivät työntekijät saa vaihtaa keskenään työvuoroja Tehyn julistamalla ylityökielto- ja vuoronvaihtoajalla.

Tehy reagoi viipymättä. Se pitää työnantajan toimintaa laittomana ja on nostanut kanteen asiasta työtuomioistuimeen myöhään maanantai-iltana.

Tehyn näkemyksen mukaan työnantajan kiellolle ei ole asiallista perustetta ja se on työnantajan painostus työntekijöitä kohtaan. Työntekijöiden aloitteesta tehtävät vuoronvaihdot edellyttävät aina työnantajan suostumusta ja ne harkitaan tapauskohtaisesti.

Kyse on siitä, että Tehyn vuoronvaihtokiellossa töitä tehdään normaalisti ennalta suunniteltujen työvuorolistojen mukaisesti, mutta ei tehdä ylitöitä eikä vaihdeta vuoroja työnantajan aloitteesta.

HUS:n ohjeisto tarkoittaa sitä, etteivät hoitajat saa vaihtaa vuoroa omasta tahdostaan. Esimerkiksi jos jollakin on pakottava tarve vaihtaa vuoroja vaikkapa lapsenhoitokuvioiden takia, niin se ei käy.

Erilaisia tulkintoja

– Ei tätä peliä nyt ihan miten vaan pelata, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Hänen mukaansa on ongelmallista, että työnantajat tulkitsevat ohjeistuksia eri tavalla.

– Meidän tietoomme on tullut HUS:n ohjeistus, mutta kautta Suomen tällaista ilmiöitä ei ole. On myös niitä työnantajia, jotka toimivat oikein, hän toteaa.

Työnantajan vastuulla

Pääkaupunkiseudun sairaanhoitopiirin ohjeistus kertoo siitä, miten pienet resurssit sillä on.

– Nyt toistuu sama tilanne kuin viime helmikuussa, jolloin ehdimme olla neljä tuntia työtaistelussa. HUS nosti tassut pystyyn. Se kertoo, miten tiukalle meidät on vedetty. Me teemme meidän normaalit työvuorot, emme siis ole lakossa. Kyllä tämä kertoo aika suuresta ongelmasta, jos Suomi menee sekaisin siitä, että hoitaja tekee normaalin työpäivänsä. Tässä on nyt koko yhteiskunnalle isompi viesti, joka sen pitää kuulla.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on herättänyt paljon huolta potilasturvallisuudesta.

– Se on yksiselitteisesti työnantajan vastuulla. Työnantaja on katsonut, että nämä resurssit riittävät. Mehän teemme työnantajan määrittelemät työvuorot.