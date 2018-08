Otkes: Laukut haittasivat matkustajakoneen evakuointia - "Vakavammassa tilanteessa voi olla elämän ja kuoleman kysymys"

On pelottavaa ajatella, että sitä on itsekin lentäessä tuollaisten idioottien armoilla. Palavasta lentokoneesta hengissä pakenemisessa jokainen sekunti on tärkeä, ja laukkua raahaava kanssamatkustaja lisää jokaisen takanaan jonottavan odotusaikaan useammalla sekunnilla hidastelullaan. Ihan periaatteen vuoksi pitäisi sakottaa jokaista koneen matkustajaa jonka lentolaukku ei ollut evakuoinnin jälkeen ylälokerossa tai istuimen alla.