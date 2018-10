Otkes: Kuopion turmalinja-auton vauhti oli rampilla kova eikä kuski ehtinyt jarruttaa – bussi törmäsi viiteen autoon ennen kuin päätyi junaradalle

Tyypillinen tilanne jossa ihmiset luottaa asiaan jota ei todellisuudessa ole olemassa. Bussikuski voi olla myös ammattitaidoton ja vaarallinen liikenteessä.

Sama juttu se on monessa muussa tilanteessa. Kun mennään lääkäriä tai asianajajaa tapaamaan niin oletus on lähtökohtaisesti se, että heiltä saa tarvitsemansa avun. Se ei kuintenkaan ole mikään fakta vaan se voi olla myös niin etteivät he välitä ja ole kiinnostunut muusta kuin siitä miten he itse hyötyvät tilanteesa parhaiten. Aina kannattaa itse pyrkiä hahmottamaan tilanne miten se todellisuudessa on. Esim. ihmisiä kuolee vakaviin sairauksiin paljon juuri sen takia, että he loputtomasti hakevat jostain terveyskeskuslääkäriltä apua, jolla voi olla sitten kustannustavoitteet joita hän noudattaa ja lähetettä ei tule jatkotutkimuksiin.