Otkes: Kuopion turmabussin jarruista ei löytynyt vikaa – puolet loukkaantuneista on päässyt pois sairaalasta

Onnettomuustutkintakeskus kertoo, ettei Kuopion turmabussin jarruista löydetty vikaa. Otkes tiedotti asiasta lauantai-iltana kello 20 jälkeen.

– Tekninen tutkinta jarrujen osalta on saatu päätökseen. Jarruista ei löytynyt sellaista vikaa, joka olisi estänyt niiden toiminnan risteystä lähestyttäessä, Otkesin tiedotteessa kerrotaan.

Otkes kuuli turmabussin kuljettajaa lauantaina iltapäivällä. Otkesin julkaisemassa tiedotteessa kerrotaan, ettei kuljettaja pystynyt kertomaan tarkkaa tapahtumien kulkua. Hän ei myöskään ilmaissut ulosajon johtuneen jarrujen pettämisestä.

Kuljettajan kerrotaan sanoneen perjantaina poliisille, että linja-auton jarrut eivät toimineet ja hän oli menettänyt ajoneuvon hallinnan.

Otkesista todettiin lauantaina, että linja-auton ajonopeus oli jälkien, ajopiirturin ja kuulemisten perusteella suuri.

– Linja-auton nopeus on ollut kova risteystä lähestyttäessä ja risteyksessä. Nyt kysymys on, miksi vauhtia ei ole saatu hidastettua. Siinä oli liikennevalot, ja nopeuden olisi pitänyt olla enemmän nollan läheisyydessä kuin moottoritienopeuksissa. Nyt se oli lähempänä moottoritienopeuksia, johtava tutkija Kai Valonen kertoi.

Otkes jatkaa onnettomuuden tutkintaa kuulemalla lähipäivinä matkustajia ja tutkimalla ajopiirturia. Kuopion turmabussissa oli käytössä pahviselle levylle piirtävä ajopiirturi.

Tiedotteessa kerrotaan, ettei linja-auton yleiskunnosta tai renkaista löydetty vikaa, vaan ajoneuvon yleiskunto on hyvä. Auto on otettu käyttöön vuonna 2005 ja sillä oli ajettu vajaa 800 000 kilometriä. Otkesin mukaan kilometrimäärä on tavanomainen linja-autolle.

Ajoneuvo oli myös katsastettu tämän vuoden maaliskuussa.

Puolet loukkaantuneista päässyt pois sairaalasta

Kuopion bussionnettomuudessa kuoli neljä linja-autossa ollutta matkustajaa, joista kolme oli naisia ja yksi mies, kertoi Itä-Suomen poliisi lauantaina.

Kuolleista naisista kaksi oli Ruotsin kansalaisia ja yksi Suomen kansalainen. Mies oli molempien maiden kaksoiskansalainen. Kuolonuhrit olivat syntyneet 1940- ja 1950-luvuilla.

Kuopion perjantaisessa bussiturmassa loukkaantuneista potilaista puolet on päässyt pois sairaalasta, kertoi Kuopion yliopistollinen sairaala lauantaina illalla.

Neljää loukkaantunutta hoidettiin yhä teho-osastolla ja viittä potilasta vuodeosastoilla. Heidän tilansa kerrotaan pysyneen ennallaan.

Bussionnettomuudessa lievimmin loukkaantuneet, yön yli tarkkailussa olleet potilaat kotiutettiin lauantaina. Kaksi potilaista pääsi sairaalasta jo perjantai-iltana.