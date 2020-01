Onnettomuuspaikkakuvaaja pyrkii toimimaan nopeasti eikä häiritse pelastustoimia. Sitten hän sulkee asiat pois mielestään. Päivärinnan mukaan mediaan suhtaudutaan nykyään pääasiassa positiivisesti.

Pelastuslaitoksen siniset valot pyörivät kostean tien pinnassa. Autoilijat hiljentävät vauhtiaan maantiellä. Poliisi ohjaa jo liikennettä onnettomuuspaikalla. Jälki on pahaa. Sen pystyy sanomaan yhdellä silmäyksellä. Tiellä on verta. Virtaviivaisesta autosta on tullut epämääräinen kasa metallia.