Osa-aikaisuus on iso kysymys torstaina alkavissa palvelualan työehtoneuvotteluissa – 19 300 myyjää haluaisi kokoaikatyön, niin että palkka riittää elämiseen

Palvelualan ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo, että kiky-talkootöiden aika on palvelualoilla ohi.

Palvelualojen ammattiliitto PAM aloittaa yli 400 000 työntekijän työehtoja koskevan neuvottelukierroksen torstaina. Kevään aikana neuvotellaan 26 työehtosopimusta.

PAMin puheenjohtajan Annika Rönni-Sällisen mukaan neuvotteluiden tavoitteena on saada palvelualojen työntekijöille riittävä palkka ja riittävät työtunnit. Rönni-Sällinen on huolissaan siitä, että PAMin teettämän tuoreen vetovoimakyselyn mukaan palvelualojen vetovoima on heikentynyt kiinteistöalaa lukuun ottamatta.

Rönni-Sällisen mukaan alan työehdot vaikuttavat paljon palvelualan vetovoimaan.

– Tarvitsemme myös palvelualalla mahdollisuudet edetä työssä ja löytää urapolkuja palvelualojen sisällä, siinä meillä on varmaan työnantajan kanssa yhteinen tavoite,

– Osa-aikaisuus on meille neuvotteluissa iso kysymys. Tulemme sitä neuvottelukierroksella painottamaan, osa-aikaisuuteen pitää pystyä puuttumaan.

Kaupan alalla ja matkailu- ja ravintola-alalla keskimäärin 40 prosenttia työntekijöistä on osa-aikaisia. Vuoden 2018 työvoimatutkimuksen mukaan 19 300 kaupan myyjää teki osa-aikatöitä vastentahtoisesti. Nuoret opiskelijat voivat tehdä osa-aikatöitä mielellään. Ongelma on, että alalla on pitkäaikaisia työntekijöitä, jotka vuodesta toiseen elättelevät turhaan toiveita kokoaikaisesta työstä.

Osa-aikatyön määrä on vain kasvanut, vaikka esimerkiksi kauppojen aukioloaikoja on lisätty. PAMin edunvalvontajohtaja Jaana Ylitalon mukaan työnantajat eivät aina anna lisätöitä entisille osa-aikaisille, vaan palkkaavat lisätunteja tekemään uusia osa-aikaisia.

Osa-aikaisten keskimääräinen tuntimäärä 25–30 tuntia

– Osa-aikaisten työntekijöiden tuntimäärät vaihtelevat, mutta keskimääräinen osa-aikaisen työntekijän tuntimäärä viikossa on 25–30 tuntia, Ylitalo sanoo.

Tuolla tuntimäärällä ansiot siis jäävät noin kolmeen neljännekseen täydestä palkasta. Esimerkiksi kaupan alan keskiansiot kokoaikaisella työllä ovat noin 2 400 euroa.

PAMin ekonomisti Olli Toivanen sanoo, että osa-aikaisten suuri määrä vääristää myös palkkatilastoja. Palkkatilastoissa ovat mukana kokoaikaiset työntekijät eli esimerkiksi kaupan alalla ja matkailu- ja ravintola-alalla palkkatilastoissa on vertailukohtana työntekijöistä 60 prosentin palkka. 40 prosentilla palkka on paljon huonompi.

– Meidän alat eivät ole muutenkaan palkkajohtajia. Jos tunnit jäävät paljon jälkeen kokoaikaisesta, niin palkalla on vaikea tulla toimeen, Rönni-Sällinen sanoo.

Hän sanoo, että osa-aikaisuuden vähentämiseen on erilaisia ratkaisuja. Ennen neuvotteluita hän ei sano asiasta enempää. Tavoitellun palkankorotuksen tasosta PAMIn hallitus ei ole vielä tehnyt päätöstä, Rönni-Sällisen mukaan tarvitaan selviä palkankorotuksia. PAMIn tavoitteena on myös saada pitempiaikainen ansiokehitys- ja palkkaohjelma joillekin aloille.

Jäsenistö osallistunut aktiivisesti kyselyyn tavoitteista

– Kiky-talkootöiden aika on ohi. Meillä on eri työehtosopimuksissa hyvin erilaisia ratkaisuja niiden osalta. Eri sopimuksissa tulee olemaan myös erilaisia ratkaisumalleja, miten kiky-tunneista päästään eroon, Rönni-Sällinen sanoo.

PAM on kysynyt laajasti jäsenistöltään, mitä asioita nämä haluavat edistää neuvotteluissa. 25 000 jäsentä on vastannut.

– Tärkeä asia meidän jäsenistöllemme on työhyvinvointi. 24/7 auki oleva yhteiskunta asettaa omat haasteensa. Meidän aloilla siihen on osittain totuttu, mutta lisääntyneet aukiolot vaikuttavat siihen, miten ihmiset jaksavat työssään.

Työntekijät ovat myös toivoneet, että työntekijän koko elämä otetaan huomioon työpaikoilla eli työpaikoilla oltaisiin esimerkiksi perheystävällisiä.

PAMin järjestöjohtaja Risto Kalliorinne korostaa, että PAMIssa on kysytty nyt nimenomaan jäseniltä, ei pelkästään kuulosteltu toiveita luottamushenkilöiden välityksellä.

Kalliorinteen mukaan PAM on perinteisesti saanut työehdot neuvoteltua ilman lakkoja. Vuonna 2010 kaupan alalla oli päivän lakko ja 2018 syksyllä vartiointialalla lakko eli viime vuosikymmenellä PAM on ollut lakkotilanteessa vain kahdesti.

Kalliorinteen mukaan nyt sopimusneuvotteluista mielipiteensä kertoneista PAMilaisista 88 prosenttia kertoi olevansa valmis myös järjestöllisiin toimiin eli esimerkiksi lakkoihin tai mielenilmauksiin etujen saavuttamiseksi.