Orpon mielestä sdp rakentaa sääntö-Suomea – ja siinä on iso ajattelutavan ero kokoomuksen kanssa

Kokkoomuksen kurjistamiset on nähty. Orpokin lupailee verohelpoituksia mutta kun Rinne lupailee vähän eläkeläisille niin se on liikaa. Orpose vain haluaa leikata niiltä noilla on ennestäänkin vähän. Kokoomus panee kaikki lääkärissä käynnit maksullisiksi. No köyhäthän ne ovat jotka tästä kärsivät. Edelleenkin olen Kekkosen kannalla siitä, että ei kokoomuslaisia pidä päästää hallitukseen.