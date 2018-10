Orpo valmis "toteuttamiskelpoiseen" ratkaisuun kiistassa irtisanomislaista – hallituksella tänään strategiaistunto

Valtiovarainministeri, kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo hallituksen keskustelevan tänään iltapäivällä irtisanomislakiin liittyvästä kiistasta, jonka takia parhaillaan lakkoillaan.

Orpon mukaan hallitus ei ole vetämässä irtisanomislakia pois valmistelusta, mutta olisi myös valmis harkitsemaan muitakin vaihtoehtoja.

– Katsotaan minkälaisia ehdotuksia tulee. Niiden pitää olla toteuttamiskelpoisia. Totta kai aiheesta keskustellaan. Meillä on tänään strategiaistunto, Orpo puhui medialle Alexander Stubbin kampanjatilaisuuden yhteydessä.

Myöhemmin päivällä Verkkouutiset kertoi, että irtisanomislaki korvattaisiin määräaikaisuuden helpottamisella pienissä yrityksissä. Näin ovat työmarkkinakeskusjärjestöt mahdollisesti suunnitelleet.

Hallituksen harkittavaksi jäisi se, olisiko tämä keino ratkaisu syntyneeseen umpisolmuun ja työtaisteluiden lopettamiseen.

Orpo korosti aamupäivällä, että työllisyyden parantamiseen tähtääviä muutoksia on tehtävä

– Meillä on yhä noin 270 000 työtöntä. Meillä on velvollisuus tehdä esityksiä, jotka lisäävät työllisyyttä. Meillä on eduskunnan tuki irtisanomisia koskevalle lakiesitykselle. Meidän pitää edetä sen kanssa tai sitten syntyy jotain muuta. Ei ole mitään neuvottelua, mutta keskustelua pitää käydä. Aina pitää keskustella. Ratkaisuja pitää löytää. Tilanne ei ole nyt yhteiskunnassa hyvä, Orpo kuvaili

Orpo myös puolusti irtisanomislain mahdollisia työllisyysvaikutuksia. Jos lakimuutos toteutuisi, alle 10 hengen yrityksissä irtisanomisen perusteet voisivat olla nykyistä pienempiä.

– Muutos antaisi työttömille mahdollisuuden päästä näyttämään kykynsä. Työllistämisvaikutusta on vaikea arvioida. Joka kolmas pienyrittäjä olisi yrittäjille tehdyn kyselyn mukaan valmis palkkaamaan työntekijän, jos lakiesitys menee läpi. Se voisi tietää kymmentä tuhatta työpaikkaa, Orpo pohti.