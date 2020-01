Nyt ollaan tosipaikan edessä. Suomella ei ole varaa "pohjoismaiseen hyvinvointiyhteiskuntaan" sitä on hoettu vuosikaudet, ja on eletty niin kuin olisi rahaa kaikkeen. On velkaannuttu.

Valtio on samassa tilanteessa kuin Oulu. On pakko supistaa etuja eli leikata. Tämä punavihreä hallitus on ulkona kuin lumiukko siitä mitäs pitäs tehdä. Työllisyyttä on lisättävä aidosti, ei mitään tempputyöllistämistä, mitä hallitus suunnittelee, sillä mennään vaan vielä syvemmälle. Kepun olisi tajuttava kaataa hallitus.