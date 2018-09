Orpo sairaalakiistasta: Nyt on sopimisen, ei riidan paikka – hallituksen esityksen avaaminen vaikeaa

Kysymys laajan päivystyksen sairaaloista ja Vaasan keskussairaalan asemasta on aiheuttanut kiistelyä eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Kokoomuksesta on kerrottu STT:lle, että kaksi hallituskumppani keskustan jäsentä on esittänyt omaa näkemystään sairaala-asiassa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallitus on tehnyt yksimielisesti linjaukset sairaalaverkosta ja laajan päivystyksen sairaaloista. Orpon mukaan hallituksen esitystä on vaikeaa avata miltään osin. Hän sanoo, että sote-asioissa on sopimisen eikä riidan paikka.

Keskustan kansanedustaja, ex-ministeri Juha Rehula vakuutti iltapäivällä medialle, että keskusta on sitoutunut viemään sovitut pykälät eteenpäin sote- ja maakuntauudistuksessa.