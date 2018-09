Orpo: Oikeuskanslerin lausunto Soinin toiminnasta otettava vakavasti

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo, että oikeuskanslerin lausunto pitää ottaa vakavasti ja ministerin on oltava Suomea edustaessaan todella tarkka siitä, mihin hän osallistuu.

Oikeuskansleri arvioi aiemmin, että ulkoministeri Timo Soinin (sin.) osallistuminen abortinvastaiseen tilaisuuteen Kanadassa oli ongelmallista. Oikeuskanslerin mukaan se on ollut omiaan lisäämään virheellisen tulkinnan mahdollisuutta, että kyse olisi Suomen virallisesta kannasta.

– Kokoomus on koko ajan lähtenyt siitä, että ministeri on aina ministeri. Emme ole pitäneet siitä tavasta, jolla Soini on tässä asiassa toiminut, ja olemme nostaneet tämän kahteen kertaan hallituksen pöytään keskusteluun, Orpo sanoo.

Ulkoministeri Timo Soinin luottamus punnitaan näillä näkymin eduskunnassa. KUVA: Mauri Ratilainen

Hänen mielestään asia ja kokoomuksen kanta on tältä osin selvä, ja mahdollisessa luottamusäänestyksessä kokoomus pysyy Soinin takana.

– Me äänestämme hallituksen luottamuksen puolesta. Minusta tämä oikeuskanslerin lausunto on selkeä ja riittävä, ja sen mukaan pitää elää.